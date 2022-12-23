بيراميدز يبحث عن وصافة الدوري أمام الداخلية

يحل فريق بيراميدز ضيفا على نظيره الداخلية، اليوم، الجمعة، في تمام السابعة مساء، على ملعب بتروسبورت، في إطار منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستهدف فريق بيراميدز بقيادة مديره الفني تاكيس جونياس، الفوز على الداخلية في مباراة اليوم، للصعود “مؤقتا” إلى وصافة الدوري.

وكان فريق بيراميدز فاز على أسوان بهدفين مقابل هدف، في الجولة الماضية من مسابقة الدوري المصري.

قائمة بيراميدز لمواجهة الداخلية:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد فتحي - أسامة جلال

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - محمود دونجا - محمد صادق - هشام محمد - عبد الله السعيد - عبد الله مجدي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي - دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف

على الجانب الآخر، يطمح في فريق الداخلية، في تحقيق مفاجأة بالفوز على بيراميدز في مباراة اليوم، للهروب من منطقة الهبوط، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير.

وتعادل فريق الداخلية مع سيراميكا كليوباترا بدون أهداف، في الجولة الماضية من بطولة الدوري.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الرابع في ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد الداخلية في المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 4 نقاط.