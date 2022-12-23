عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيراميدز يبحث عن وصافة الدوري أمام الداخلية

فريق بيراميدز
فريق بيراميدز

يحل فريق بيراميدز ضيفا على نظيره الداخلية، اليوم، الجمعة، في تمام السابعة مساء، على ملعب بتروسبورت، في إطار منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستهدف فريق بيراميدز بقيادة مديره الفني تاكيس جونياس، الفوز على الداخلية في مباراة اليوم، للصعود “مؤقتا” إلى وصافة الدوري.

وكان فريق بيراميدز فاز على أسوان بهدفين مقابل هدف، في الجولة الماضية من مسابقة الدوري المصري.

 

قائمة بيراميدز لمواجهة الداخلية:

 

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد فتحي - أسامة جلال

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - محمود دونجا - محمد صادق - هشام محمد - عبد الله السعيد - عبد الله مجدي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي - دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف

على الجانب الآخر، يطمح في فريق الداخلية، في تحقيق مفاجأة بالفوز على بيراميدز في مباراة اليوم، للهروب من منطقة الهبوط، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير.

وتعادل فريق الداخلية مع سيراميكا كليوباترا بدون أهداف، في الجولة الماضية من بطولة الدوري.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الرابع في ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد الداخلية في المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 4 نقاط.

بيراميدز الداخلية الدوري الدوري المصري تاكيس جونياس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رجع 1000 جنيه تاني|تراجع أسعار الذهب بقوة ومفاجأة في عيار 21 الآن

انهيار تاريخي.. تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر

عصام الحضري يحتفل بعقد قران ابنته في حضور عائلي| صور

بعد رفع الفائدة لدعم الجنيه.. مفاجأة في سعر الدولار الآن بالبنوك

بالأسماء.. شوبير يعلن صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي

لغير السكني.. زيادة 15% بـ الإيجار القديم قريبا وطرد المستأجر في هذه الحالة

هبوط حاد بأسعار الذهب وارتفاع الدولار عالميا

ابنة عمرو دياب تثير ضجة بهذه الإطلالة

ترشيحاتنا

ماذا ينتظرها بعد الاتهام الرسمي؟.. تحديد موعد محاكمة منة شلبي|التفاصيل كاملة

نتج عنه انفجارات.. السيطرة على حريق هائل بمستودع للغاز غرب المغرب| شاهد

رحلة البحث عن العملة الصعبة.. كيف واجه برلمان 2022 تحدي الدولار؟| حصاد

الدولار يستقر|انخفاض أسعار السلع وهذا مصير الجنيه.. ماذا بعد رفع الفائدة 3%؟

الدولار يتراجع واليورو يرتفع عالمياً.. اعرف أسعار العملات اليوم

كل الخيارات متاحة.. الاتحاد السكندري يكشف تطورات انتقال مروان عطية لصفوف الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من هاني البحيري؟.. تفاصيل إطلالة رنا رئيس في حفل خطوبتها

استقرار أسعار الفراخ والبيض اليوم

ابنة عصام الحضري بإطلالة مميزة في عقد قرانها

احترس منها .. 8 أشياء تدمر الخصوبة عند الرجال

فيديو

طلاق فنانة شهيرة.. وانتهاء خلافات رانيا يوسف وغادة عبد الرازق.. فيديو

عاجل..إحالة المتهم بقتل سيدة بورسعيد لمحكمة الطفل وهذا مصير ابنتها..فيديو

دفن خطيبته وتخلص من حياته .. تفاصيل صادمة في حادث قويسنا.. فيديو

محمد عشوب يكشف شروط عادل إمام لعرض مسرحياته خارج مصر/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

اﻟﻤﺰﻳﺪ