انفجار مستودع غاز بالمغرب.. فرق الإنقاذ تخلي المنازل المجاورة

شهدت المغرب مساء أمس اندلاع حريق كبير مستودع للغاز بمدينة المحمدية الساحلية قرب الدار البيضاء، دون أن يسفر عن وقوع إصابات.

وتمكّنت فرق الإطفاء من السيطرة على النيران بعد ساعتين ونصف الساعة، وفقاً للسلطات المغربية .

من جهتها نقلت قناة 2إم التلفزيونية المغربية عن مصدر رسمي لم تسمّه أنّ الحريق اندلع في خزّان لغاز البروبان.

وبحسب السلطات فإنّ النيران أتت على خمسة صهاريج سعة كلّ منها ثمانية أطنان.

وتمّ فتح تحقيق لجلاء ملابسات الحريق.

وفي تدبير احترازي أخلت فرق الإنقاذ المنازل المجاورة للمستودع من سكّانها وفرضت طوقاً أمنياً حول المنطقة وتجرى التحقيقات حاليا لمعرفة أسباب الحريق والوقوف على ملابساته.