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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لجنة التحقيق في هجوم الكابيتول تتهم ترامب بالتخطيط لعرقلة انتخابات 2020

صدى البلد

اتهمت لجنة التحقيق في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالمشاركة الجنائية في مؤامرة من عدة أجزاء لقلب نتيجة انتخابات الرئاسة لعام 2020.

 


وذكر التقرير النهائي للجنة، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة، أن ترامب فشل في التحرك لمنع مناصريه من مهاجمة مبنى الكابيتول، موصيا بأن تنظر لجان الكونجرس التي تتمتع بهذه السلطة في إنشاء آلية رسمية لتقييم ما إذا كان سيتم منع ترامب من تولي منصب فيدرالي في المستقبل، بسبب أدلة على انتهاكه قسمه الدستوري أثناء الانخراط في تمرد.

 


وفي المقابل .. قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على موقع (ترو سوشيال)، إن "تقرير لجنة التحقيق شديد الحزبية، وفشلت في دراسة سبب احتجاج السادس من يناير على تزوير الانتخابات".
 

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