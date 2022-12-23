الأجهزة التنفيذية تُكثف المرور الميداني على الأسواق لضبط محتكري السلع الاستراتيجية بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الإدارات التموينية ومباحث التموين وجهاز حمايه المستهلك وكافه الجهات الرقابية بالمحافظة بتكثيف المرور الميدانى على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالأسعار المعلنة، مشدداً بعدم السماح للتجار محتكرى السلع الغذائية والاستراتيجية بالتلاعب بقوت المواطنين والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة، لافتا إلي أنه سيتم طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار المعلنة التى تم التوافق عليها لسد احتياجات المواطنين.

أكد محافظ الشرقية أنه يواصل رؤساء مراكز ومدن وأحياء (الحسينية /صان الحجر /مشتول السوق /حي ثان الزقازيق /منيا القمح / ههيا ) جولاتهم الميدانية بالمرور على المحال التجارية والأسواق وثلاجات حفظ اللحوم وجميع منافذ بيع السلع الثابتة والمتحركة والشوادر للتأكد من وضع الأسعار على السلع المعروضة وعدم التلاعب بالأسعار المعلنة وتطبيق القانون على المخالفين بكل حزم.