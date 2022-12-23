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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية .. إجراء عاجل من الدفاع المدني بسبب سيول مكة

السعودية علم
السعودية علم

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة بـ السعودية  أن الدفاع المدني سيبدأ تشكيل لجان؛ لحصر الأضرار التي لحقت بالممتلكات؛ نتيجة الأمطار التي شهدتها العاصمة المقدسة، اليوم الجمعة.

وستبدأ اللجنة السعودية  في استقبال الطلبات بمقر الإمارة بدقم الوبر، كما سيتم الوقوف على مواقع الأضرار من قبل اللجان المتخصصة، علماً بأنه لم يتم تسجيل وفيات أو إصابات.

تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها بعض أحياء منطقة مكة المكرمة بالسعودية  في جريان السيول، الأمر الذي أسفر عن جرف عدد كبير من المركبات في الشوارع  في جريان السيول، الأمر الذي أسفر عن جرف عدد كبير من المركبات في الشوارع.

وكان المركز الوطني للأرصاد  السعودية قد نبه اليوم (الجمعة) بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد تؤدي لجريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة.


وتوقع المركز أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق مكة المكرمة، ونبهت المديرية للدفاع المدني إلى استمرار تعرض المنطقة لعواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة حتى الساعة 7 مساء، داعية سكان المنطقة إلى الابتعاد عن تجمعات المياه، وبطون الأودية والسدود.
 

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