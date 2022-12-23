كيت وينسلت أولهم | نجوم هوليوود يطالبون إيران بالإفراج عن ممثلة شهيرة

دخلت الممثلة الإيرانية الشهيرة، ترانه عليدوستي، في تحد مع السلطات حيث نشرت صورة لها بدون حجاب، عبر حسابها على "انستجرام"، مما ادى الى اعتقالها منذ ايام، الامر الذي ندد به مجموعات كبيرة من الفنانين حول العالم.



وظهرت الممثلة الإيرانية الشهيرة في الصورة، التي نشرتها سابقا، وهي بلا حجاب وتحمل لافتة مكتوب عليها "جين جيان آزادي" أي "امرأة حياة حرية".



نجوم هوليوود ينتفضون ضد طهران

استنهضَ استمرارُ السلطات الإيرانية في توقيف الممثلة تارانه عليدوستي نجومَ العالم من ممثلين ومخرجين وعاملين في مجال السينما؛ إذ وقّع 500 منهم على رسالة مفتوحة موجهة إلى طهران تطالبها بـ«الإفراج فوراً عن عليدوستي» التي اعتُقلت لدعمها الحركةَ الاحتجاجية في إيران؛ وفق وكالة الصحافة الفرنسية.



ومن بين الموقعين على الرسالة النجمتان كيت وينسلت وماريون كوتيار، والمخرجان كين لوتش وبيدرو ألمودوفار، إضافة إلى إيما طومسون وغولشيفته فرحاني وكريستين ستيوارت وجيريمي آيرونز ومارك روفالو.

وقالوا فيها إنَّ توقيت اعتقال عليدوستي البالغة من العمر 38 عاماً قبيل أعياد الميلاد كان متعمّداً لـ«ضمان تشتيت انتباه زملائها حول العالم».

وأضافوا: «لكنّنا لسنا مشتّتين؛ نحن غاضبون».



ووفق الرسالة؛ فإنَّ «تارانه اعتقلت لأنَّها ندَّدت بإعدام محسن شكاري، وهو أول متظاهر يُحكم عليه بالإعدام منذ بدأت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، في أعقاب قتل الشرطة بصورة وحشية الكردية الإيرانية مهسا أميني في سبتمبرالماضي».

وشدَّد زملاء عليدوستي على أنَّها «على غرار جميع مواطني إيران، لديها الحقُّ في حرية التعبير وحرية التجمّع وأن تكونَ حرّة من أي اعتقال أو احتجاز تعسفيّين. نحن متضامنون معها ونطالب بالإفراج عنها فوراً».



وترانه عليدوستي إحدى أشهر الشخصيات التي اعتقلت على خلفية الحركة الاحتجاجية التي تشهدها إيران منذ 3 أشهر. وأوقفت السبت بسبب منشورات داعمة للاحتجاجات تندِّد خصوصاً بإعدام متظاهرين، أو تظهر فيها وهي تخلع الحجاب.

