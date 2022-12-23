عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ياسمين عز: صوت الراجل كروان بيزقزق في حياتنا

الإعلامية ياسمين
الإعلامية ياسمين عز

قالت الإعلامية ياسمين عز، إن صوتها خامته شتوية “ناعم ودافئ وسهتان”، أما الصوت الصيفي عالي و"مبيفصلش" وخامة الصوت الشتوي هي أحلى لأنه دافئ وناعم.

 

وأضافت ياسمين عز، خلال تقديمه برنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”: "صوت الراجل كروان بيزقزق في حياتنا، فلازم يكون صوت الست ناعم ودافي”.

 

وتابعت ياسمين عز: "أنا مبحبش خراب البيوت، وبستغرب من الستات اللي بتشجع ده، وليه بقت الستات بتستسهل موضوع الطلاق وبيقولوا يروح واحد وييجي عشرة غيره".

 

حتى لو كانت باينة غير كدة”

وأشارت مقدمة برنامج “كلان الناس” إلى أن “كلمة الطلاق تقيلة وتوجع وتعمل جرح في قلب أي ست، حتى لو كانت باينة غير كدة”.

 

ياسمين عز ام بي سي مصر الطلاق مصر الصيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 جنيهات دفعة واحدة.. تراجع تاريخي لـ الدولار في السوق السوداء.. تفاصيل

3 قرارات جديدة في الأهلي بعد إصابة أكرم توفيق بالصليبي.. تفاصيل

أدخن هذا النوع فقط.. تفاصيل اعترفات منة شلبي في قضية تعاطي المخدرات

رسالة خاصة من شوبير لأكرم توفيق بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي

أكوام من الدولارات والعملات الأجنبية.. فيديو يثير الجدل والداخلية تكشف اللغز

عكس التوقعات| انخفاض تدريجي في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة الآن

عيار 21 نزل 60 جنيه | تطور في أسعار الذهب بمصر اليوم

إغلاق تام وغرامة | عقوبة فورية لإزعاج السكان في قانون المحال العامة

ترشيحاتنا

درجة الحرارة صفر | إعلان طارئ من الأرصاد السعودية

في 4 دقائق .. النيجيري رشيد يسجل ثنائية لـ الداخلية أمام بيراميدز

السلطات الأمريكية تحذر من عاصفة ثلجية تاريخية تضرب أنحاء البلاد

1.9 مليون متر مكعب | رد محافظ الإسكندرية على شكوى عاجلة بسبب الأمطار

لغزارة الأمطار .. هل يجوز حمل الميت على السيارة أثناء تشييعه ؟ الإفتاء تجيب

ياسمين عز: صوت الراجل كروان بيزقزق في حياتنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة فاعلية أشهر أدوية كورونا في العلاج.. دراسة تكشف التفاصيل

بعد انتشار فيديو انفجار الزيت.. احذر سكب الماء عليه يسبب كوارث

مع بداية الشتاء .. حيل لتدفئة الجسم بأشياء بسيطة

بعد تصدرها التريند.. سر غير متوقع وراء أناقة سهر الصايغ

فيديو

حصل إيه يوم الصباحية.. تريند جديد يثير ضجة على فيسبوك

بالتقسيط المريح.. كيف تحصل على شقة الزوجية؟.. فيديو

في أسبوع واحد.. تعرف على أشهر حالات طلاق وخطوبات الوسط الفني/فيديوجراف

مفاجأة صادمة عن مصير المتهم في قضية بورسعيد .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

اﻟﻤﺰﻳﺪ