ياسمين عز: صوت الراجل كروان بيزقزق في حياتنا

قالت الإعلامية ياسمين عز، إن صوتها خامته شتوية “ناعم ودافئ وسهتان”، أما الصوت الصيفي عالي و"مبيفصلش" وخامة الصوت الشتوي هي أحلى لأنه دافئ وناعم.

وأضافت ياسمين عز، خلال تقديمه برنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”: "صوت الراجل كروان بيزقزق في حياتنا، فلازم يكون صوت الست ناعم ودافي”.

وتابعت ياسمين عز: "أنا مبحبش خراب البيوت، وبستغرب من الستات اللي بتشجع ده، وليه بقت الستات بتستسهل موضوع الطلاق وبيقولوا يروح واحد وييجي عشرة غيره".

حتى لو كانت باينة غير كدة”

وأشارت مقدمة برنامج “كلان الناس” إلى أن “كلمة الطلاق تقيلة وتوجع وتعمل جرح في قلب أي ست، حتى لو كانت باينة غير كدة”.