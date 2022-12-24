مظاهر فخمة وسعر خيالي..من يمتلك القصر الذي ظهر بمسلسل هاري وميجان؟

اثاررت صور القصر الذي استخدمته منصة نتفليكس في تصوير مسلسل هاري وميجان الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار عدد من الصور له عند اطلاق المسلسل الوثائقي الخاص بالأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان الجدل لفخامته.





لا يتبع قصر باكنجهام..لا يقيم الزوجان في هذا العقار الذي يقع في ولاية كاليفورنيا الأميركية، وتقدر قيمته الآن بـ33.5 مليون دولار، وفقاً لصحيفة «نيويورك بوست».

من يملك العقار؟



وقالت الصحيفة ان المالك هو رجل أعمال يدعى مارك شولهوف، دفع 14.6 مليون دولار لشراء المنزل الضخم في عام 2013، وقبل نحو خمس سنوات، تم توجيه الاتهام إلى Quadriga Art - شركة البريد المباشر الخاصة به – في ما يرتبط بعملية احتيال لجمع التبرعات استهدفت قدامى المحاربين المعوقين. (في عام 2014 توصلت Quadriga Art إلى تسوية بقيمة 25 مليون دولار مع المدعي العام لولاية نيويورك).



يقع المنزل على مساحة فدانين، ويحتوي على خمس غرف نوم بمساحة 12 ألفاَ و804 أقدام مربعة – وهناك قسم مخصص للضيوف من غرفة نوم واحدة يقع على مساحة 800 قدم مربع.



تشمل مزايا القصر إطلالات على الجبل والمحيط، وغرفة معيشة كبيرة بنوافذ مقوسة حيث صورت ماركل مقابلاتها الفردية. توجد أيضاً غرفة طعام فسيحة بسقف من الأوراق الفضية، وفي الخارج، هناك العديد من المنحوتات لفنان البوب الشهير روبرت إنديانا، أحدها تصميمه الشهير «Love».

تقع الدارة على مسافة نحو 3 أميال من المكان الذي يعيش فيه الزوجان وطفلاهما، والذي يظهر أيضاً في أجزاء من المسلسل المكون من ست حلقات. واشترى هاري وميغان منزلهما العملاق، الذي تصل مساحته إلى 18 ألف قدم مربع، في عام 2020 مقابل 14.65 مليون دولار بعد فترة قصيرة من التخلي عن مهامهما في العائلة المالكة.