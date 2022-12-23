سامح شكري: التعاون بين مصر وأشقائها الإفريقيين مهم لتحقيق المصالح التنموية.. فيديو

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن التعاون بين مصر وأشقائها الإفريقية مهم لتحقيق المصالح التنموية التي تصب وتخدم القارة بجميع دولها.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، برنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد أن مشروع سد ومحطة توليد «جيوليوس نيريري» يتم تنفيذه بأحدث المعدات والمستويات التقنية وهو مثل حي لما نستطيع أن نفعله سويا، ونحن لدينا القدرة والإرادة لتحقيق البنية الأساسية المطلوبة للانطلاق نحو المستقبل، كما أن الحكومة التنزانية تبذل كل جهدها من خلال توفير الأموال لاستكمال مشروعها.

وأضاف سامح شكري وزير الخارجية أن اختيار شركة المقاولون العرب والسويدي للكهرباء دليل على التعاون المصري التنزاني.

العلاقات التاريخية

وأوضح، أن العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وتنزانيا قوية وتصب في إطار خدمة جهود التنمية ومصر تقف بجانب إحدى دول افريقيا لتساعدها على التنمية وتغطية احتياجاتها ومواكبتها التطور.

وأضاف وزير الخارجية أن هذا المشروع العظيم يؤكد قدرة المصريين على التحدي وإنجاز الأعمال الكبيرة في وقت زمنى قصير.



