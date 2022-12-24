رئيس جامعة الأقصر يحتفل بالعيد الوطني للسودان مع الطلاب الوافدين

هنأ رئيس جامعة الأقصر الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين الطلاب الوافدين بكلية الطب بالجامعة بالعيد الوطني لدولة السودان الشقيق، والذي يأتي تزامنا مع بداية السنة الميلادية الجديدة ٢٠٢٣.



وبعث لهم برسالة ترحيب قائلا في رسالته لهم: "أنتم نواة المستقبل ورمز للوحدة، وأن جامعة الأقصر تفتح ذراعيها دائما لكم، مشيراً إلى أن كلية طب الأقصر تعمل دائماً على تخريج طبيب قادر على مواكبة سوق العمل.



وأكد رئيس جامعة الأقصر أن مهنة الطب هى المهنة الوحيدة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بمنهج الدراسة، مضيفا أن الكلية تم تصميمها كمستشفى خضراء صديقة للبيئة، وقريبا ستندرج ضمن أفضل الكليات على مستوى الجمهورية، لذلك يجب بذل كل الجهود في الوصول إلى التحديثات الطبية، متمنيًا لهم مزيداً من التقدم وحياة ناجحة.

كما احتفلت الدكتورة أهداب حسنى المنسق والمشرف العام لإدارة الوافدين مع الطلاب والطالبات السودانيين بمناسبة الاحتفال بعيدهم الوطنى.





واكدت أن جامعة الأقصر لاتألو جهدا في تقديم شتى الخدمات للطلاب ورعايتهم، والسماع لشكواهم ومطالبهم بصفة مستمرة، لأن هولاء الطلاب تركوا بيوتهم وأوطانهم بحثا عن العلم والتعلم، وأن اختيارهم لجامعة الأقصر جاء لحبهم الشديد لتلك المحافظة التاريخية وحبهم للحضارة المصرية القديمة، مضيفة ان مصر والسودان بلدان يربطهما تاريخ مشترك منذ مئات السنين، وأن نهر النيل يربط بينهما رابطا جغرافيا وتاريخيا عريقا.