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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي يعرب عن خالص تعازيه في ضحايا هجوم باريس

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن خالص تعازيه في ضحايا هجوم استهدف مركز ثقافي كردي في العاصمة الفرنسية، باريس.


وكتب بلينكن ، في تغريدة عبر موقع /تويتر/ للتواصل الاجتماعي اليوم : كل التعاطف مع ضحايا الهجوم على المركز الثقافي الكردي في باريس.


وأضاف: "أفكاري مع أبناء الجالية الكردية وشعب فرنسا في هذا اليوم الحزين".


وقٌتل ثلاثة أشخاص وجُرح ثلاثة آخرون برصاص مسلح أطلق النار قبل ظهر الجمعة داخل مركز ثقافي كردي وصالون لتصفيف الشعر في وسط باريس قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه ليتبين لها أن عمره 69 عاماً واتّهم العام الماضي بتنفيذ هجوم عنصري.

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