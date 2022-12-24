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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد تُحذر من طقس الثلاثاء بسبب الشبورة المائية: يجب توخي الحيطة| تفاصيل

حالة الطقس
حالة الطقس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع غدًا، الأحد، استمرار سقوط الأمطار وامتدادها للقاهرة الكبرى والمناطق الداخلية، مؤكدة أن هذه الأجواء مستمرة حتى الاثنين المقبل بجانب استمرار انخفاض درجات الحرارة خلال فترات النهار والليل، وذلك على مدار الأسبوع.

الشبورة المائية 

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المُذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن تأثير ظاهرة الشبورة المائية لن يكون كبيرًا خلال فترة الـ 48 ساعة المقبلة، ولكن بدءًا من الثلاثاء سيكون تأثيرها ملحوظا، حيث تبدأ الأجواء في الاستقرار نوعًا ما، وهذا عادة يصاحبه تكون شبورة مائية كثيفة، مشددة على سائقي المركبات توخي الحذر واتباع جميع إرشادت المرور أثناء القيادة.


أماكن سقوط الأمطار اليوم السبت 24 ديسمبر
 

أماكن سقوك الأمطار اليوم السبت


وأوضحت أن أمطار اليوم شدتها متوسطة على السواحل الشمالية، منها مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية كما تمتد لدمياط وبورسعيد ورفح والعريش، مشيرة إلى أن الأمطار ستمتد للمناطق الداخلية على هيئة أمطار من خفيفة لمتوسطة، مؤكدة أن فرص الأمطار اليوم على القاهرة الكبرى ضعيفة جدًا.
 


 

سقوط الأمطار الشبورة المائية اماكن سقوط الامطار حالة الطقس

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