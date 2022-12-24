وزير قطاع الأعمال يلتقي محافظ أسوان لبحث المساهمة في خطط التنمية بالمحافظة

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك في مستهل زيارته لأسوان لتفقد ومتابعة عدد من المشروعات.

وتم خلال اللقاء التباحث حول كيفية استغلال الأصول المملوكة للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بما يخدم ويساهم في دعم خطط التنمية المستدامة للدولة.

وشمل اللقاء تناول موضوعات متعلقة بتنمية قطع أراضي وتطوير بعض الفنادق ورفع كفاءة عدد من فروع التجارة الداخلية و البدء في عدد من المشروعات الجديدة بما يخدم أهالي أسوان.

ومن المقرر أن يقوم الوزير والمحافظة بتفقد عدد من المشروعات داخل المحافظة على مدار اليوم.