شاهد.. لقطات مرعبة لانفجار ناقلة غاز أمام مستشفى في جنوب أفريقيا

في كارثة مروعة انفجرت ناقلة غاز ما أدى إلى انفجار مروع بالقرب من مستشفى أسفر عن مقتل 10 أشخاص والعديد من الجرحى في جنوب أفريقيا .

ووفقاً لصحيفة “ديلي ستار”، وقع الحادث في بوكسبورج بجوتنج بجنوب إفريقيا صباح يوم السبت (24 ديسمبر).

لحظة انفجار نقالة غاز بجنوب افريقيا

وحسب وسائل الإعلام المحلية ، انفجرت الشاحنة وأضرمت النيران في عدة سيارات أخرى على طريق المستشفى ، على بعد أمتار قليلة من مستشفى أور تامبو التذكاري.

انفجار مدوي

وأكد وليام نتلادي ، من خدمات الطوارئ المحلية ، مقتل 10 أشخاص في الانفجار واصابت اخرين، مضيفاً : "يمكننا أن نؤكد انهيار قسم سقف قسم المصابين بالمستشفى".

وأظهر الفيديو الذي تمت مشاركته على Twitter لحظة انفجار الناقلة ، وهي تهز الكاميرا من مسافة بعيدة.

وأمكن سماع دوي مدوي ، مع نيران ضخمة ودخان أسود يتطاير في الهواء.

وأظهر مقطع فيديو ثانٍ نُشر على الإنترنت الآثار الظاهرة للانفجار، وشوهد ما لا يقل عن ثلاثة إلى أربعة أشخاص يرتدون ملابس محترقة وهم يصرخون من الألم.