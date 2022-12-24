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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حرمان من التعليم .. طالبان تبعد المرأة عن العمل في أفغانستان

طالبان
طالبان

أمرت الإدارة الأفغانية التي تديرها حركة طالبان يوم السبت جميع المنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية بمنع الموظفات من القدوم إلى العمل ، وفقًا لرسالة من وزارة الاقتصاد ، في أحدث حملة ضد حريات المرأة.

وقال الخطاب ، الذي أكده المتحدث باسم وزارة الاقتصاد عبد الرحمن حبيب ، إن الموظفات لم يُسمح لهن بالعمل حتى إشعار آخر لأن بعضهن لم يلتزمن بتفسير الإدارة لقواعد اللباس الإسلامي للمرأة.

ولم يتضح  ما إذا كان الأمر ينطبق على وكالات الأمم المتحدة التي لها وجود كبير في أفغانستان.

يأتي ذلك بعد أيام من أمر إدارة طالبان الجامعات بالاقتراب من النساء ، مما أثار إدانة عالمية قوية وأثار بعض الاحتجاجات وانتقادات شديدة داخل أفغانستان.

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 وفرضت طالبان على المنظمات الأجنبية العاملة في أفغانستان عدم  توظيف نساء وعدم قدومهن للبلاد.

يأتي ذلك بعد أن منعت حكومة طالبان في أفغانستان الفتايات من التعليم الجامعي والثانوي، حيث لاقي هذا القرار اعتراضا شديدا من الداخل في أفغانستان وكافة دول العالم.

ومن جهة أخرى، أطلق مسلحو طالبان النار في الهواء في مدينة قندهار على محتجين على منع الفتيات من التعليم.

واستخدمت حركة طالبان، اليوم السبت، خراطيم المياه لفض تظاهرة نسائية نظمت احتجاجا على حظر تعليم الفتيات في الجامعات.

وقال وزير التعليم العالي في طالبان، الخميس، إن قرار منع دخول النساء إلى الجامعات في أفغانستان، جاء بسبب أنهن لا يحترمن قواعد اللباس.

وفي مقابلة على التلفزيون الحكومي، قال ندا محمد نديم: "هؤلاء الطالبات اللواتي كن يذهبن إلى الجامعة، لم يحترمن التعليمات بشأن الحجاب، الحجاب إلزامي في الإسلام".

وأشار إلى أن الفتيات اللواتي كنّ يدرسن في محافظات بعيدة عن منازلهن "لم يسافرن مع محرم، رفيق ذكر بالغ".

وقال: "شرفنا الأفغاني لا يسمح لشابة مسلمة من مقاطعة ما بأن تتواجد في مقاطعة بعيدة من دون أن يرافقها والدها أو شقيقها أو زوجها".

وفي رسالة مقتضبة مساء الثلاثاء، أمر وزير التعليم العالي ندا محمد نديم كل الجامعات الحكومية والخاصة في البلد بوقف تعليم الإناث حتى إشعار آخر، وشكل هذا القرار صدمة في البلد وأثار موجة تنديدات دولية.

الأمم المتحدة الاحتجاجات وزارة الاقتصاد أفغانستان

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