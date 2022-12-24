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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"التحالف الوطني" يوقع بروتوكولات لضم أربع مؤسسات أهلية وتنموية تحت مظلته

التحالف الوطني الأهلي
التحالف الوطني الأهلي

يوقع التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي، غدا السبت، مذكرات تفاهم وتعاون لضم اربع مؤسسات اهلية وتنموية هي مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع ومؤسسة مرسال للاعمال الخيرية والتنموية ومؤسسة بنك الشفاء المصري ومؤسسة مجلس الشباب المصري للتنمية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة التوسع في المبادرات والانشطة التنموية غير التقليدية لمضاعفة أعداد المستفيدين من غير القادرين في القري الاشد احتياج والارتقاء بمستوى معيشتهم  من خلال فعاليات وانشطة تتسم بالاستدامة.

واشار التحالف في بيان له الى ان توقيع مذكرات التفاهم والتعاون مع المؤسسات الاربع يأتي في اطار استراتيجية عمل يتبناها التحالف تستهدف توسيع الشراكات بين كيان التحالف وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني بغرض تحقيق اهداف التحالف من تمكين اجتماعي واقتصادي والارتقاء بمستوى معيشة الشرائح المستهدفة بشكل مستدام ودعم خططه التنموية لعام ٢٠٢٣ والتأكد من وصول الدعم لكل مواطن مستحق على ارض مصر

وأوضح التحالف في بيانه ان التحالف الوطنى ومنذ انطلاقه نهاية مارس الماضى يستهدف تعظيم الاستفادة من امكانيات وقدرات اعضاءه وتوحيد كافة الجهود لاحداث الاثر التنموي المطلوب بما يحقق رؤية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى في تطوير الريف المصري وبناء الجمهورية الجديدة.

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التحالف الوطني مذكرات تفاهم مؤسسات مجلس الشباب الرئيس عبدالفتاح السيسي

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