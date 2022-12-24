العفو الدولية : المحتج محمد قبادلو يواجه الإعدام في إيران بمحاكمة صورية

أعلنت منظمة العفو الدولية، اليوم السبت، أن المحتج محمد قبادلو يواجه الإعدام في إيران بعد محاكمة صورية أمام محكمة ثورية.

كما دعت العفو الدولية المجتمع الدولي للضغط بكل الوسائل على إيران لوقف إعدام قبادلو، مشيرة إلى أن إيران تستعد لإعدام المحتج محمد قبادلو بعد تأييد المحكمة العليا.

دخلت الممثلة الإيرانية الشهيرة، ترانه عليدوستي، في تحد مع السلطات حيث نشرت صورة لها بدون حجاب، عبر حسابها على "انستجرام"، مما ادى الى اعتقالها منذ ايام، الامر الذي ندد به مجموعات كبيرة من الفنانين حول العالم.

وظهرت الممثلة الإيرانية الشهيرة في الصورة، التي نشرتها سابقا، وهي بلا حجاب وتحمل لافتة مكتوب عليها "جين جيان آزادي" أي "امرأة حياة حرية".

استنهضَ استمرارُ السلطات الإيرانية في توقيف الممثلة تارانه عليدوستي نجومَ العالم من ممثلين ومخرجين وعاملين في مجال السينما؛ إذ وقّع 500 منهم على رسالة مفتوحة موجهة إلى طهران تطالبها بـ«الإفراج فوراً عن عليدوستي» التي اعتُقلت لدعمها الحركةَ الاحتجاجية في إيران؛ وفق وكالة الصحافة الفرنسية.