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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

رومانو: لويس سواريز تلقى عرضًا من أحد الأندية السعودية

صدى البلد

أكد الإيطالي فابريزيو رومانو، الصحفي الإيطالي الموثوق بصحيفة “جارديان” البريطانية، أن الأوروجواياني لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة السابق، تلقى عرضًا من أحد الأندية السعودية للانتقال لهم خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ولا يلعب لويس سواريز لأي ناد في الوقت الحالي، عقب نهاية عقده مع فريق ناسيونال الأوروجواياني.

وقال رومانو في تغريدة له عبر حسابه على موقع “ تويتر” أن سواريز تلقى عرضًا من نادي الخليج السعودي لضمه لمدة 18 شهرًا، لكنه رفض إياه.

وأشار رومانو إلى أن نادي الخليج عرض على لويس سواريز إجمالي راتب يُقدر بـ 6 مليون دولار، لكنه توصل لاتفاق مبدئي مع جريميو البرازيلي للانضمام لصفوفهم.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت بأن لويس سواريز - الذي يقضي عطلة الكريسماس رفقة صديقه ليونيل ميسي - وافق على الانتقال لـ جريميو البرازيلي، على أن يوقع العقود في وقت لاحق، وذلك بعد أن رفض عرضًا أيضًا من كروز أزول المكسيكي.

وسبق للويس سواريز اللعب لكبار الفرق الأوروبية مثل ليفربول الإنجليزي، برشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين وأياكس الهولندي.

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