برلماني يكشف موعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء.. فيديو

كشف النائب أحمد عبدالمجيد، وكيل لجة الإسكان بالبرلمان، آخر تطورات قانون التصالح في مخالفات البناء وموعد صدوره رسميا.

وقال النائب أحمد عبدالمجيد، وكيل لجة الإسكان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "القانون خرج من لجنة الإسكان"، لافتا إلى أن "اللجنة عقدت خلال الفترة الماضية ما يقرب من 6 جلسات، وتم تعديل بعض المواد؛ من أجل عرض القانون على الجلسة العامة".

وأضاف النائب أحمد عبدالمجيد، وكيل لجة الإسكان،: "ننتظر الموافقة على القانون، والذي تلافى جميع النقاط التي تم تسجيلها على القانون الخاص بـ2019".

وأوضح النائب أحمد عبدالمجيد، وكيل لجة الإسكان،: "لأول مرة يكون هناك قانون محدد، ومن المنتظر صدور اللائحة التنفيذية خلال 3 أشهر"، مشيرا إلى أن "القانون خرج من لجنة الإسكان، وفي عضون أقل من أسبوعين أو ثلاثة سيتم عرض القانون على الجلسة العامة للبرلمان".

وأكد النائب أحمد عبدالمجيد، وكيل لجة الإسكان،: "قانون التصالح في مخالفات البناء يعتبر من أكثر القوانين التي شهدت تكاتفا وتضامنا من النواب والحكومة".