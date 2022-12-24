محافظ الوادي الجديد ووفد "زراعة النواب" يتفقدون جمعية تنمية المجتمع بالبشندي

تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد يرافقه النائب هشام صلاح رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب والوفد المرافق، اليوم، جمعية تنمية المجتمع بقرية البشندي، بحضور أعضاء مجلس النواب عن المحافظة والتنفيذيين المعنيين.

حيثُ تم تفقد مراحل إنتاج الكليم والسجاد من غزل الصوف، ومشروع التدريب على إنتاج الحرير حتى مراحل إنتاج السجاد النهائية، ومعرض المنتجات اليدوية والتراثية. وأشاد الوفد بجودة المنتجات المحلية وقدرتها على المنافسة، وبدور الجمعية في توفير فرص عمل للسيدات والشباب، وجهودها للحفاظ على الهوية والتراث الواحاتي.

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