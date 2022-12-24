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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد ووفد "زراعة النواب" يتفقدون جمعية تنمية المجتمع بالبشندي

اثناء الجوله
اثناء الجوله

تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد يرافقه النائب هشام صلاح رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب والوفد المرافق، اليوم، جمعية تنمية المجتمع بقرية البشندي، بحضور أعضاء مجلس النواب عن المحافظة والتنفيذيين المعنيين.

محافظ الوادي الجديد ووفد «زراعة النواب» يتفقدون مشروع فوسفات أبوطرطور

حيثُ تم تفقد مراحل إنتاج الكليم والسجاد من غزل الصوف، ومشروع التدريب على إنتاج الحرير حتى مراحل إنتاج السجاد النهائية، ومعرض المنتجات اليدوية والتراثية. وأشاد الوفد بجودة المنتجات المحلية وقدرتها على المنافسة، وبدور الجمعية في توفير فرص عمل للسيدات والشباب، وجهودها للحفاظ على الهوية والتراث الواحاتي.

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