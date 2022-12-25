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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

المعلمة كبدة أصغر وأشهر جزارة في مصر: الست مش مكانها المطبخ.. فيديو

صدى البلد

المعروف عن مهنة الجزارة أنها مهنة للرجال، ولكن مؤخرًا أصبحت السيدات تزاولها، لكن العجيب أن يصبح العمل في الجزارة حلما للفتيات الصغيرات.

قالت إسلام حسن الشهيرة بـ "كبدة الجزارة" أصغر وأشهر جزارة علي السوشيال ميديا لعدسة "صدي البلد" إنها خريجة كلية سياحة وفنادق، وأن حلمها منذ الصغر أن تكون مضيفة طيران ولكن لأسباب ما، لم تحقق هذا الحلم، فقررت أن تحقق حلم آخر وأن تقتحم مهنة جديدة وغير متوقعة وهي الجزارة.


وأضافت "كبدة" أن بداية دخولها في مجال الجزارة والاحتكاك بالشارع والرجال واجهت كثير من الصعاب وردود الأفعال السلبية المحبطة، مثل "انتي بنت والبنات آخرها الوقفة في المطبخ" وأن هذا التعليق كان أكبر حافز لها في السعي لتحقيق ذاتها بالمجال، وأن تثبت للرجال أن المرأة تستطيع فعل أي شئ مهما كان.


وتابعت "كبدة" أنها لا تعمل جزارة لجلب المال فقط بل حبًا لهذه المهنة، وأنها تتقن عملها جيدًا وحلمها الحالي أن تفتح محل خاص بها، وأن بداية فكرة ظهورها علي السوشيال ميديا كانت صدفة.


وأضافت "كبدة" أنها لم تتوقع أن تصل لهذه الشهرة خلال سنة، وأن أول فيديو لها علي التيك توك نزل من خلال صديق لها وعندما استقبلت ردود أفعال إيجابية بدأت في عمل محتوى خاص بها علي السوشيال ميديا.


واختتمت "كبدة" حديثها بنصيحة لكل البنات أن لا يخجلن من تحقيق أحلامهم مهما كانت النتيجة، وأن لا يسمعين لأي ردود أفعال سلبية تجعلهم غير قادرات علي تحقيق حلمهم، وأن البنت لها الحق بالعمل في أي مهنة تريدها، وأنه لا يوجد مهنة للرجال فقط لأن السيدات لديهن القدرة علي العمل بكل المهن.

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