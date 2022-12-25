قبل حفله في مصر.. سعد لمجرد بمطعم الشيف التركي بوراك

تواجد الفنان سعد لمجرد، في مطعم الشيف التركي بوراك، مؤخرا، حيث نشر الأخير مقطع فيديو قصير عبر تطبيق انستجرام، من كواليس زيارة لمجرد للمطعم واستمتاعه بمذاق الأكل هناك.

تصريح حفل سعد لمجرد

أكد الدكتور أحمد أبو المجد، أن منظمي حفل الفنان سعد لمجرد، المرتقب في شرم الشيخ يوم 29 ديسمبر، حصلوا على التصاريح اللازمة من نقابة المهن الموسيقية.

وأضاف أبو المجد -سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية- في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، أن سعد لمجرد ليس لديه أي مشكلات مع نقابة الموسيقيين، وبناءًا عليه حصل على التصاريح اللازمة لإقامة الحفل.

حفل سعد لمجرد

أعرب منظمو حفل الفنان "سعد لمجرد" في شرم الشيخ، عن استعدادهم لاستقبال أبناء الجالية المغربية المقيمة بالقاهرة والسائحين العرب القادمين من العواصم العربية ضمن احتفالات المدينة بأعياد الكريسماس ورأس السنة وللتعبير عن مشاركة الأشقاء المغاربة فرحتهم بالإنجاز التاريخي للمنتخب الوطني المغربي ووصوله إلى المربع النهائي في نسخة كأس العالم الأخيرة بقطر.



وأكد المنظمون في بيان لهم، على استمرار جهودهم بإحياء حفلات فنية للمطربين العرب الكبار في إطار تشجيع السياحة العربية لقضاء إجازتها بمدينة شرم الشيخ، موضحين أن الدولة استطاعت تحقيق إنجازات رائدة في ملف البنية التحتية بالمدينة التي أصبحت الآن أكبر محفز لكبار منظمي الحفلات والرحلات العالميين حيث تساهم جملة الأحداث الفنية والموسيقية بشكل كبير في الترويج للمقاصد السياحية.

وكان الفنان المغربي سعد لمجرد أعلن عن جولة غنائية للجاليات العربية والمغربية احتفالا بالفريق المغربي بدأها بقطر ثم دبي واسطنبول وبيروت على أن ينهيها بشرم الشيخ 29 الشهر الجاري لمشاركة المصريين والمغاربة والقادمين من البلاد العربية الاحتفالات برأس السنة بت وذلك في إطار خطة الدولة المصرية للوصول إلى المستهدف وهو 30مليون سائح سنويا.