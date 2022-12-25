إعلامي سعودي يكشف تفاصيل جديدة بشأن صفقة كريستيانو رونالدو لـ النصر

كشف وليد الفراج الإعلامي السعودي عن اقتراب صفقة انتقال كريستيانو رونالدو أسطورة كرة القدم إلى نادي النصر.

وقال الفراج في تصريحات تلفزيونية : الصفقة التاريخيه اقتربت انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي إضافة كبيرة للدوري.

وأكمل : الصفقة لمدة موسمين وقد يكون هناك برنامج تمويلي للأندية السعودية للحصول علي صفقات جديدة قوية .

يأتي ذلك بعد أزمة البرتغالي كريستيانو رونالدو مع ناديه مانشستر يونايتد الانجليزي وفسخ تعاقده ليصبح متاحا للانتقال الحر في يناير المقبل .

ماركا تكشف تفاصيل صفقة كريستيانو رونالدو لـ النصر السعودي

وحسب ما نشرته الصحيفة الإسبانية ماركا في وقت سابق ، أن كريستيانو رونالدو، سيحصل على راتب سنوي “بالإضافة إلى المكافآت والحوافز” يصل لنحو 200 مليون يورو.

ورغم أن كريستيانو رونالدو سينضم إلى النصر السعودي “مجانا” أي لن يدفع النادي السعودي أموالا لأي نادٍ مقابل ضم اللاعب، إلا أن عقد “الدون” الخرافي مع النصر سيجعله الأعلى راتبا في تاريخ كرة القدم.