بعد قرابة 4 سنوات.. إثيوبيا تكشف سبب تحطم طائرة بوينج في 2019

أعلنت السلطات الإثيوبية في تقريرها النهائي أن السبب في تحطم طائرة من طراز بوينج 737 ماكس 8 تابعة لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية في عام 2019 والذي أسفر عن مقتل 157 شخصًا، مشيرة إلى أنه كان بسبب عطل في خاصية الأمان.

وقالت وزيرة النقل واللوجستيات الإثيوبية، داجماويت موجيس، إن تقريرا نهائيا بشأن الحادث خلص إلى أنه لم يكن هناك أي خطأ قبل الإقلاع، وأن الحادث كان بسبب عطل في خاصية الأمان.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن موجيس قولها إن "جهاز استشعار زاوية المواجهة اليسرى للطائرة تعطل مباشرة بعد إقلاعها، مما أدى إلى إرسال بيانات خاطئة إلى نظام التحكم في الطيران".

وأضافت أن البيانات الخاطئة أدت بدورها إلى تشغيل نظام تعزيز خصائص المناورة، الذي أدى بشكل متكرر إلى هبوط مقدمة الطائرة إلى النقطة التي فقد فيها الطيارون السيطرة".

وأشارت موجيس إلى أن التقرير النهائي بني على التقريرين الأولي اللذين صدرا من قبل.

وتطلب مستشعرات زوايا المواجهة الموجودة على الطائرة من نظام تعزيز خصائص المناورة تمييل مقدمة الطائرة تلقائيا إلى أسفل إذا كانت معرضة لخطر التوقف. وعُرف بأن نظام تعزيز خصائص المناورة هو خاصية أمان آلية موجودة على طائرات 737 ماكس 8 مصممة لمنع الطائرة من الدخول في حالة توقف أو فقدان قوة الرفع.

وفي 10 مارس 2019، تحطمت الطائرة المتجهة من أديس أبابا إلى نيروبي بعد دقائق قليلة من إقلاعها، مما أسفر في النهاية عن مقتل جميع الركاب وأفراد الطاقم على متنها.

