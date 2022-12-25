أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد 25-12-2022، شهدت تراجعا طفيفا، وينشر موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب في الكويت اليوم الاحد 25 ديسمبر 2022.

وذلك ضمن نشرته الخدمية التي التي تشمل أيضا سعر الدولار اليوم وسعر صرف العملات.

سعر الذهب اليوم عيار 24

سعر الذهب اليوم الاحد عيار 24 الأعلى سعرا 1,863 بيع 1,897 شراء

أسعار الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22 سجل اليوم الاحد 1,708بيع 1,739 شراء

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 بيع 1,630 شراء 1,660

سعر الذهب عيار 18

ووصل سعر الذهب اليوم عيار 18 بيع 1,397 شراء 1,423

سعر الذهب عيار 14

وبلغ سعر الذهب اليوم الاحد 25-12-2022، بيع 1,087 شراء 1,107

سعر الذهب عيار12

ووصل سعر الذهب اليوم عيار 12 الاقل سعر اليوم الاحد بيع 931 شراء 949

سعر الجنيه الذهب اليوم

الوحدة دينار كويتى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 17.73 دينار $57.86 سعر الذهب عيار 22 16.25 دينار $53.04 اسعار الذهب عيار 21 15.52 دينار $50.63 اسعار الذهب عيار 18 13.30 دينار $43.40 سعر الذهب عيار 14 10.34 دينار $33.75 سعر الذهب عيار 12 8.87 دينار $28.93 اسعار أوقية الذهب 551.47 دينار $1,800 اسعار جنيه الذهب 124.13 دينار $405.04 اسعار كيلو الذهب 17,732 دينار $57,862

وعن سعر الذهب اليوم في مصر