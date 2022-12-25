أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد 25-12-2022، شهدت تراجعا طفيفا، وينشر موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب في الكويت اليوم الاحد 25 ديسمبر 2022.
وذلك ضمن نشرته الخدمية التي التي تشمل أيضا سعر الدولار اليوم وسعر صرف العملات.
سعر الذهب اليوم عيار 24
سعر الذهب اليوم الاحد عيار 24 الأعلى سعرا 1,863 بيع 1,897 شراء
أسعار الذهب عيار 22
سعر الذهب عيار 22 سجل اليوم الاحد 1,708بيع 1,739 شراء
سعر الذهب عيار 21
سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 بيع 1,630 شراء 1,660
سعر الذهب عيار 18
ووصل سعر الذهب اليوم عيار 18 بيع 1,397 شراء 1,423
سعر الذهب عيار 14
وبلغ سعر الذهب اليوم الاحد 25-12-2022، بيع 1,087 شراء 1,107
سعر الذهب عيار12
ووصل سعر الذهب اليوم عيار 12 الاقل سعر اليوم الاحد بيع 931 شراء 949
سعر الجنيه الذهب اليوم
|الوحدة
|دينار كويتى
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|17.73 دينار
|$57.86
|سعر الذهب عيار 22
|16.25 دينار
|$53.04
|اسعار الذهب عيار 21
|15.52 دينار
|$50.63
|اسعار الذهب عيار 18
|13.30 دينار
|$43.40
|سعر الذهب عيار 14
|10.34 دينار
|$33.75
|سعر الذهب عيار 12
|8.87 دينار
|$28.93
|اسعار أوقية الذهب
|551.47 دينار
|$1,800
|اسعار جنيه الذهب
|124.13 دينار
|$405.04
|اسعار كيلو الذهب
|17,732 دينار
|$57,862
وعن سعر الذهب اليوم في مصر
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24
|بيع 1,863 شراء 1,897
|عيار 22
|بيع 1,708 شراء 1,739
|عيار 21
|بيع 1,630 شراء 1,660
|عيار 18
|بيع 1,397 شراء 1,423
|عيار 14
|بيع 1,087 شراء 1,107
|عيار 12
|بيع 931 شراء 949
|الاونصة
|بيع 57,935 شراء 59,001
|الجنيه الذهب
|بيع 13,040 شراء 13,280
|الكيلو
|بيع 1,862,857 شراء 1,897,143