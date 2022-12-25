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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد 25-12-2022

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد 25-12-2022، شهدت تراجعا طفيفا، وينشر موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب في الكويت اليوم الاحد 25 ديسمبر 2022.

وذلك  ضمن نشرته الخدمية التي التي تشمل أيضا سعر الدولار اليوم وسعر صرف العملات.

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بعد رفع الفائدة .. تراجع الذهب في مصر اليوم الأحد 25 ديسمبر

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في أول أيام عمل البنوك..سعر الدولار اليوم الأحد 25 ديسمبر

سعر الذهب اليوم عيار 24

سعر الذهب اليوم الاحد عيار 24 الأعلى سعرا 1,863  بيع 1,897   شراء

أسعار الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22 سجل اليوم الاحد 1,708بيع  1,739  شراء

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21  بيع 1,630 شراء 1,660

سعر الذهب عيار 18

ووصل سعر الذهب اليوم عيار 18 بيع 1,397 شراء 1,423

سعر الذهب عيار 14

وبلغ سعر الذهب اليوم الاحد 25-12-2022، بيع 1,087 شراء 1,107

سعر الذهب عيار12

ووصل سعر الذهب اليوم عيار 12 الاقل سعر اليوم الاحد بيع 931 شراء 949

سعر الجنيه الذهب اليوم

الوحدةدينار كويتىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 2417.73 دينار$57.86
سعر الذهب عيار 2216.25 دينار$53.04
اسعار الذهب عيار 2115.52 دينار$50.63
اسعار الذهب عيار 1813.30 دينار$43.40
سعر الذهب عيار 1410.34 دينار$33.75
سعر الذهب عيار 128.87 دينار$28.93
اسعار أوقية الذهب551.47 دينار$1,800
اسعار جنيه الذهب124.13 دينار$405.04
اسعار كيلو الذهب17,732 دينار$57,862

وعن سعر الذهب اليوم في مصر 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24بيع 1,863 شراء 1,897
عيار 22بيع 1,708 شراء 1,739
عيار 21بيع 1,630 شراء 1,660
عيار 18بيع 1,397 شراء 1,423
عيار 14بيع 1,087 شراء 1,107
عيار 12بيع 931 شراء 949
الاونصةبيع 57,935 شراء 59,001
الجنيه الذهببيع 13,040 شراء 13,280
الكيلوبيع 1,862,857 شراء 1,897,143

 

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