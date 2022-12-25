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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خلال فعاليات المؤتمر السنوي لمنتدى الأدب والفكر

أشرف صبحي: في عهد الرئيس السيسي حدثت ثورة رياضية حقيقية |صور

فعاليات المؤتمر السنوي
فعاليات المؤتمر السنوي لمنتدى الأدب والفكر

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فعاليات المؤتمر السنوي "عظيمة يا مصر.. 8 سنوات من الإنجازات والإبداع"، والذي نظمه منتدى الأدب والفكر العربي بوزارة الشباب والرياضة، وبمشاركة منتدى المفكر العربي، وأكاديمية لندن للتدريب والاستشارات، ومركز دراسات العرب، ومركز العرب (2030) للأبحاث والدراسات، ومنتدى الإعلام والفنون، اليوم الأحد، بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة.


وخلال كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة أن هذا المؤتمر يأتي في إطار إبراز ما تحقق في الدولة المصرية على مدار 8 سنوات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال تسليط الضوء على العديد من المشروعات القومية المتنوعة، وخاصة التي جاءت في إطار الإبداع، مشيراً إلي أن هناك نقلة نوعية فى مختلف القطاعات، انعكست بدورها علي التنمية فى الاقتصاد المصرى، حيث حقق الاقتصاد المصري طفرة تنموية كبيرة، وبدا ذلك واضحا في التقييمات الإيجابية الصادرة عن مؤسسات التصنيف الدولية التي أشادت بالأداء القوى للاقتصاد رغم الصعوبات التي واجها خاصة في ظل تدعيات كورونا.

أضاف "صبحي" أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي دعم بشكل كبير خطط الحكومة في التنمية وتوفير فرص عمل، بجانب الشراكة القوية للقطاع الخاص في المشروعات، وساهم بصورة كبيرة في الصمود خلال جائحة "كورونا" ومواجهة تداعياتها السلبية، ما عزز أهداف الحكومة لتنفيذ خطط التنمية المستدامة، مشيراً إلي أن مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التي حافظت على استمرار نمو الاقتصاد بصورة إيجابية خلال الجائحة في الوقت الذي كانت تشهد فيه اقتصاديات العالم نموا سلبيا أو انكماشا.

أشار وزير الشباب والرياضة أن قطاعي الشباب والرياضة شهدا طفرة كبيرة وانجازات غير مسبوقة في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث  حدثت ثورة رياضية حقيقية وتدشين لمنشآت رياضية جديدة وفق نهج شامل يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة التى تقيمها الدولة، وتعظيم الاستغلال الأمثل للمنشآت الرياضية، والدعم الكامل واللامحدود للأنشطة الرياضية على كافة المستويات والرياضيين، وتقديم الرياضة في شكل جديد يليق بالمصريين، بجانب بناء الإنسان المصرى، وهو ضمن خطة التنمية المستدامة التي وضعتها الوزارة في استراتيجيتها الهادفة إلى رياضة بمفهوم جديد حريص على صحة المواطن ومواجهة الأفكار المتطرفة، وبناء إنسان عصري يحقق طموحاته وأحلامه بأسلوب جديد.


إعداد الرؤية الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء خلال الفترة من 2021 إلى 2026، والتى تهدف إلى تطوير قطاعى الشباب والرياضة، من خلال مشروعات وبرامج تساهم فى توفير الخدمات الشبابية والرياضية على نطاق الجمهورية، فضلًا عن تعزيز مفهوم الاستثمار الرياضى والاستغلال الأنسب للأصول.

ومن جانبه، قال الدكتور أسامه الازهري مستشار رئيس الجمهوريه للشؤون الدينية:"إن الانسان المصري في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع أن يبرهن للعالم أجمع ان كلمة مستحيل ليست موجوده في قاموسه، فالإنسان المصري الذي صنع الحضارة القديمة قادر علي ان يصنع الحضارة مرة أخري".

أشار " الأزهري" إلي أن الانسان المصري استطاع أن يبحر بسفينة الوطن لبر الأمان، مشيراً الي ان خلال ال٨ سنوات استطاع المصريين اعادة البناء ليس فقط للمدن والمرافق ولكن أيضاً إعادة بناء الانسان.

ومن جهتها، قدمت الدكتورة مرفت سيد أحمد رئيس منتدي الأدب والفكر العربي ورئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي بوزارة الشباب والرياضة، الشكر لوزير الشباب والرياضة لدعم الكامل لفكرة إقامة المنتدي، مشيرةً إلي أن الهدف من المؤتمر هو تعزيز العمل المدني لخدمة الوطن، والإسهام في شرح الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع على مدار 8 سنوات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.


حضر المؤتمر مجموعة كبيرة من المبدعين والمثقفين والفنانين ولفيف من الشخصيات العامة، واشتمل المؤتمر علي عدة جلسات وهي"دور المشهد الثقافي الحالي في دعم  مؤسسات الدولة، من أجل الحفاظ على الأمن والأمان داخل الوطن، التحديات التي تواجه الأدباء والكتاب.. ما بين الواقع والمأمول، مدى تأثير الأديبات والمبدعات على الوسط الثقافي والأدبي والمجتمع، دور النقد الأدبي في إثراء الحياة الأدبية".

يذكر أن منتدى الأدب والفكر العربي دشنته وزارة الشباب والرياضة في حفل أقامته بالمركز الأوليمبي بالمعادي، وينعقد المنتدى كل ثلاثة أشهر بمراكز التعليم المدني في مختلف المحافظات بمشاركة طلاب الجامعات والمدارس في إطار السعي نحو نشر الوعي الثقافي بالشكل الذي يؤثر في بناء الهوية الوطنية.

فعاليات المؤتمر السنوي لمنتدى الأدب والفكر

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وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة أشرف صبحي منتدى الأدب والفكر العربي بوزارة الشباب والرياضة

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