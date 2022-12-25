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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

صبحي يوجه بإنشاء مركز معلومات للاعبي كرة القدم أبناء الجاليات المصرية بالخارج

صدى البلد

 

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بإنشاء مركز معلومات للاعبي كرة القدم أبناء الجاليات المصرية بالخارج تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، تنسيقا مع وسيم أحمد عضو المكتب الفني لرئيس الوزراء، وذلك لسابق خبراته في استقدام عدد من اللاعبين المصريين أصحاب الأصول المصرية بدول أوروبا.

وتتمثل مهمة المركز في دعم وتطوير المنتخبات الوطنية المصرية من خلال البحث والتنقيب عن اللاعبين المصريين أصحاب الأصول المصرية أو مزدوجي الجنسية وربطهم بالمنتخبات المصرية لكرة القدم وإعداد خطة طويلة الأجل للارتقاء بالمنتخبات المصرية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزير الشباب والرياضة على الاستفادة من المواهب المصرية بالخارج لدعم وتطوير الكرة المصرية، وتزامناً مع المشروعات القومية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة لإكتشاف الموهوبين والمساهمة في تطوير الكرة المصرية.

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