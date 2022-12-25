أزمة جديدة تضرب الوداد المغربي قبل كأس العالم للأندية

أكد تقرير صحفي، أن نادي الوداد المغربي يواجه أزمة جديدة، قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية في المغرب مطلع فبراير المقبل.

وذكر موقع "لو 360 سبورت" المغربي، أن جماهير الوداد تشعر بقلق شديد من توجيه الدعوة لرباعي الفريق عبد الله حيمود وإسماعيل المترجي وسيف الدين بوهرة وأمين فرحان، للمشاركة مع المنتخب المغربي في بطولة أمم إفريقيا للمحليين والتي يتزامن موعدها مع موعد بطولة كأس العالم للأندية.

وأضاف الموقع أن جمهور الوداد يضغط بشكل استباقي على إدارة النادي من أجل التدخل لتجنب حرمان الفريق من بعض نجومه في كأس العالم للأندية.

وكان نادي الوداد المغربي أعلن مؤخرا إقالة حسين عموتة من تدريب الفريق، ولا يزال النادي المغربي يبحث عن مدرب أجنبي مناسب لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.

ويستعد الوداد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 1 فبراير القادم حتى 11 من نفس الشهر.

الفرق المشاركة بمونديال الأندية



يشارك في النسخة المقبلة كل من بطولة كأس العالم للأندية كل من، الوداد المغربي ( بطل دوري البلد المستضيف للبطولة)، الأهلي المصري (وصيف بطل إفريقيا)، الهلال السعودي (دوري آسيا)، ريال مدريد (بطل أوروبا)، سياتل ساوندرز الأمريكي (بطل أمريكا الشمالية)، فلامنجو البرازيلي (بطل أمريكا الجنوبية)، أوكلاند سيتي النيوزلندي (بطل أوقيانوسيا).