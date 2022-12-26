3 آيات لتحصين الأبناء والتفوق في الامتحانات.. لا تغفلها

يكثر البحث عن آيات لتحصين الأبناء والرقية من الحسد والتفوق في الامتحانات، خاصة لمن يخشى على أبنائه أن يصابوا بحسدٍ أو فشلٍ يصيبهم تزامناً مع دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام 2022-2023.

آيات لتحصين الأبناء والتوفيق في الامتحانات

وكشف الشيخ محمد أبو بكر الداعية الإسلامي، من خلال مقطعٍ سابقٍ له، عن آيات قرآنية ينبغي أن نحافظ على قراءتها يوميا، خاصة وأنها قادرة بحول الله تعالى على تغير حال الأولاد وتنزل عليهم بالهداية والسكينة.

ولفت إلى أن هذه الآيات الثلاث هي:

- الآية 15 من سورة الأحقاف: «رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ».

- الآية 74 من سورة الفرقان: «رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا».

- الآية 83 من سورة الشعراء: «رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ».

دعاء للنجاح والتفوق

-« اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى -عليه السلام-، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود -عليه السلام-، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ياعلام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم».

-«اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارًا، لك ذكارًا، لك مخبتًا إليك أوّاها منبيًا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبّت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري».

-«لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين».

- اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إني استودعتك أموري كلها، فوفقني لما تحبه وترضاه يا أكرم الأكرمين. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختُلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

- اللهم ارزقنا التوفيق، وزدنا علمًا وعملًا صالحًا، واجعلنا من المتقين المخلصين. اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.

دعاء تحصين الأطفال:

أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة.

يجب أن يقرأ الراقي المعوذتين وسورة الإخلاص لتحصين الأطفال من العين والحسد وكل الشرور.

يجب وضع اليد على رأس الصغير ثم الدعاء بالكلمات:

اللهم رب الناس اذهب الباس، أشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما.

يمكن قراء المعوذتين ويتبعهما بصورة الإخلاص ثم الدعاء بهذه الكلمات:” بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك ومن كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك.”

كما يمكن أن يشتمل دعاء تحصين الأطفال على طريق قراءة المعوذتين ثم سورة الإخلاص وبعدها آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة.