عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

3 آيات لتحصين الأبناء والتفوق في الامتحانات.. لا تغفلها

دعاء للأبناء
دعاء للأبناء

يكثر البحث عن آيات لتحصين الأبناء والرقية من الحسد والتفوق في الامتحانات، خاصة لمن يخشى على أبنائه أن يصابوا بحسدٍ أو فشلٍ يصيبهم تزامناً مع دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام 2022-2023.

آيات لتحصين الأبناء والتوفيق في الامتحانات

وكشف الشيخ محمد أبو بكر الداعية الإسلامي، من خلال مقطعٍ سابقٍ له، عن آيات قرآنية ينبغي أن نحافظ على قراءتها يوميا، خاصة وأنها قادرة بحول الله تعالى على تغير حال الأولاد وتنزل عليهم بالهداية والسكينة.

ولفت إلى أن هذه الآيات الثلاث هي:

- الآية 15 من سورة الأحقاف: «رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ».

- الآية 74 من سورة الفرقان: «رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا».

- الآية 83 من سورة الشعراء: «رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ». 

دعاء لعدم السرحان في المذاكرة..قبل بدء الامتحانات

دعاء التحصين من السحر والحسد والعين .. ردد 19 كلمة للوقاية من كل شر

دعاء للنجاح والتفوق

-« اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى -عليه السلام-، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود -عليه السلام-، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ياعلام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم».

-«اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارًا، لك ذكارًا، لك مخبتًا إليك أوّاها منبيًا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبّت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري».
-«لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين».

- اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إني استودعتك أموري كلها، فوفقني لما تحبه وترضاه يا أكرم الأكرمين. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختُلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

- اللهم ارزقنا التوفيق، وزدنا علمًا وعملًا صالحًا، واجعلنا من المتقين المخلصين. اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.

دعاء تحصين الأطفال:

أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة.

يجب أن يقرأ الراقي المعوذتين وسورة الإخلاص لتحصين الأطفال من العين والحسد وكل الشرور.

يجب وضع اليد على رأس الصغير ثم الدعاء بالكلمات:

 اللهم رب الناس اذهب الباس، أشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما.

يمكن قراء المعوذتين ويتبعهما بصورة الإخلاص ثم الدعاء بهذه الكلمات:” بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك ومن كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك.”

كما يمكن أن يشتمل دعاء تحصين الأطفال على طريق قراءة المعوذتين ثم سورة الإخلاص وبعدها آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة.

تحصين الابناء آيات لتحصين الأبناء سورة الأحقاف الشيخ محمد أبو بكر سورة الشعراء سورة الفرقان دعاء تحصين الأطفال دعاء للنجاح والتفوق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهادات بنكية جديدة بعائد 20% في مصر.. تفاصيل

قرار عاجل من كولر بعد تعادل الأهلي مع سموحة في الدوري

تعطيل الدراسة غدًا بـ 4 مناطق.. تفاصيل 24 ساعة من الطقس العاصف والأمطار الغزيرة

متحور يوم القيامة.. الصحة العالمية توضح حقيقة عودة الحظر والإغلاق في العالم

حكم قضائى عاجل بشأن منع ظهور محمد رمضان بالإعلام

بعد 10 أشهر زواجا.. اكتشفت أن زوجها امرأة.. تفاصيل مثيرة

الأرصاد تحذر من السيول على هذه المناطق اليوم.. والصغرى تصل لـ4 درجات

وفاة النائب مصطفى كامل بعد تعرضه لغيبوبة سكر أثناء قيادة سيارته بمحيط مجلس الشيوخ

ترشيحاتنا

بشكل نهائي|الشيوخ يلزم هذه الجهات بتقديم خدماتها إلكترونيا عبر بوابة مصر الرقمية

اعرف إزاي تحذف سجل المشاهدة على يوتيوب YouTube 

دعاء مطر الليل لتفريج الكروب وقضاء الحاجات .. أدركه بـ 16 كلمة

روسيا تطالب إسرائيل بتسليمها 3 كنائس في القدس المحتلة

ألحقي نفسك.. علامة شائعة لسرطان المبيض تتجاهلها الكثير من النساء

اتحاد الكرة يصدر بيان يفيد بهزيمة الزمالك 2-0.. تفاصيل مثيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوعان شائعان من الأطعمة سبب في إصابتك بالكبد الدهني

طريقة تحضير اللاتيه الساخن زي المحلات

اليوبيل الذهبي لجمعية نقاد السينما.. تكريم يسري نصر الله وكمال رمزي

مبسوطة بمشهد القبلة في الفيلم.. ماذا قالت بطلة صاحبتي عن اللقطات الجريئة

فيديو

أشبه بأوروبا.. تساقط الثلوج على جبل اللوز بالمملكة السعودية

متحور يوم القيامة.. فيروس جديد يثير قلق البشرية.. تفاصيل

موقف مصر.. الشتاء الأسوأ والأمطار والثلج تضرب العالم

استقبال حافل.. مئات الإندونيسيين يحملون أسامة الازهري على الأعناق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

اﻟﻤﺰﻳﺪ