تشكيل المقاولون العرب أمام الزمالك في الدوري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك المقرر لها اليوم الأحد في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل المقاولون العرب:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

خط الدفاع: عمر فايد – أحمد علاء – فاروقا نور الدين - جوزيف أوشايا

خط الوسط : عبد الرحمن خالد – أحمد الشيمي – محمد رزق – محمد سالم

خط الهجوم: لويس إدوارد - جون أوكلي

بدلاء المقاولون العرب

حسن شاهين وأمير عابد ويوسف الجوهري وعمر سافيولا ولؤي وائل وفادي فريد و محمد مجلي و محمد هاني تريكا وأمادو نياص.