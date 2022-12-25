بعد قرار طالبان.. إيران: مستعدون لمساعدة الأفغانيات للحصول على حقهن في التعليم

قالت نائبة الرئيس الإيراني لشؤون الأسرة والمرأة، انسيه الخزعلي، اليوم الأحد، إن إيران مستعدة لمساعدة الأفغانيات على مواصلة تعليمهن الجامعي بعد قرار طالبان بوقف تعليم النساء في مؤسسات التعليم العالي.

وكتبت الخزعلي على ”تويتر”: "في الاجتماع الذي عقدناه على هامش الاجتماع الأخير للجنة شؤون المرأة، شكرت مديرة هذه اللجنة على الدعم الذي قدمته السلطات الإيرانية للاجئات الأفغانيات، والآن الجمهورية الإسلامية مستعدة لتسهيل استمرار تعليم المرأة الأفغانية في مختلف مراحل التعليم الجامعي”.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أفغانية بأن وزارة التعليم العالي في حكومة طالبان أمرت بوقف تعليم الطالبات في الجامعات الخاصة والعامة في أفغانستان.

وقال وزير التعليم العالي الأفغاني، إن تعليم الفتيات في الجامعات العلمانية مخالف لقوانين الإسلام ومخالف للتقاليد الإسلامية.