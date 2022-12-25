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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع إنشاء محطة الغاز الطبيعي الدائمة بالخارجة

جانب من الجوله
جانب من الجوله

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، الدكتور أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة، والمهندس خالد أبوبكر رئيس شركة طاقة عربية المنفذة لمشروع توصيل الغاز الطبيعي، والمهندس طارق الهوارى رئيس مجلس إدارة شركة ماستر جاس والوفد المرافق، ترافقهم المهندسة إيمان حسين المشرف على المشروع، وذلك خلال زيارتهم للمحافظة لبحث التوسع في مشروعات إحلال الغاز الطبيعي بالقطاعات المختلفة.

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واستهل الوفد زيارتهم بتفقد محطة تموين السيارات بالغاز الطبيعي المؤقتة بالطريق الدائري بالخارجة، كما اطلعوا على الموقف الإنشائي للمحطة الدائمة الجاري إنشائها على مساحة ١٠ آلاف م٢ وتتضمن محطتين لتخفيض الضغط وتموين السيارات و ٦سيارات لنقل الغاز المضغوط من أسيوط.

وأوضح الزملوط أن الزيارة تأتي كأحد نتائج المشاركة بمؤتمر المناخ Cop27 وتكليلًا للتنسيق المشترك بين المحافظة والشركة لإحلال الطاقة النظيفة وبدء المرحلة الثانية لتوصيل الغاز لعملاء المنازل.

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