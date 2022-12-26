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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المملكة تنظم منتدى الاستثمار السعودي – الياباني اليوم في الرياض

وزارة الاستثمار السعودية
وزارة الاستثمار السعودية

تنظم وزارة الاستثمار السعودية اليوم الإثنين الموافق 26 ديسمبر 2022، منتدى الاستثمار السعودي – الياباني في الرياض، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني نيشيمورا ياسوتوشي.

وبحسب تقرير عبر وكالة السعودية الرسمية “واس” فيأتي المنتدى بهدف تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين في جميع المجالات.

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ويستعرض المنتدى فرص الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، إضافةً إلى جلسات النقاش حول عدد من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاستثمارية في مجالات مختلفة، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص وكبرى الشركات السعودية واليابانية.

فرص التعاون والشراكة بين البلدين 
 

وبهدف بحث فرص التعاون والشراكة والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، سيتخلل المنتدى اجتماعات ثنائية بين كبرى الشركات وممثلي القطاع الخاص من الجانبين.

وزير الاستثمار القطاع الخاص الجهات الحكومية الاستثمار التجارة والصناعة وزارة الاستثمار السعودية

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