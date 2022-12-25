بناء على طلب وزير المالية.. إحالة رجل أعمال صاحب توكيلات شهيرة للجنايات

أحالت جهات التحقيق المختصة رجل اعمال صاحب توكيلات قطع غيار سيارات شهيرة إلى الجنايات.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته مكلفاً خاضعاً لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، تهرب من أداء تلك الضريبة المستحقة على نشاطه في مجال تجارة قطع غيار السيارات بعدم تقدمه للتسجيل في المواعيد المحددة

كما أنه بصفته مكلفاً ومسجلاً خاضعاً لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، تهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة على نشاطه المذكور بأن باع سلعاً دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها

وطلب وزير المالية الإحالة إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءات التحقيق قبل المتهم وأعقبه طلب رفع الدعوى الجنائية مرفق محضر إجراءات تضمن النتيجة النهائية بتهرب المتهم من سداد القيمة المضافة المستحقة عليه بصفته المسئول عن المنشأة.