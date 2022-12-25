متحور يوم القيامة.. فيروس جديد يثير قلق البشرية.. تفاصيل

قدم مذيع موقع "صدى البلد" طارق موسى، تغطية حول متحور "يوم القيامة"، حيث انه لم ينته حتى الآن كابوس الفايروسات والمتحورات اللتي تهدد العالم مراراً وتكراً تحديداً بعد فيروس كورونا، وهدأ الوضع وبدت أعين العالم تتجه إلى أزمات أخرى كأزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتي فاجأ متحور يوم القيامة الجميع، بإصابة إعداد تخطت الـ ٢٥٠ مليون حالة ويعيد العالم لإغلاق ٢٠٢٠.

تخوف يراود العالم مرة أخرى، ويرجع بنا الزمن قبل عامين مع بدء انتشار فيروس كورونا المستجد، ولكن حتى بعد ظهور عدة تحورات للفيروس أبرزهم دلتا، إلا أنه لم يسجل أي متحور أعداد كبيرة بهذا الشكل كمتحور أطلق عليه "متحور يوم القيامة".

متحور يوم القيامة انتشر في الصين رغم محاولات الحكومة الصينية تدارك الأمر، ولكنها وقعت في نفس الحفرة مرة أخرى بل وبشكل أعمق، حيث ساد الذعر حول العالم بعد أن أصيب ما يقرب من 37 مليون مواطن صيني في يوم واحد.

ويعتبر متحور كورونا الحالي “يوم القيامة”، شدة أعراضه أقل وإصابته للجهاز التنفسي أقل، ولكن سرعة انتشاره وانتقاله بين الأشخاص كبيرة.

متحور “يوم القيامة” أصاب نحو 250 مليون شخص بالفيروس خلال شهر ديسمبر الجاري بالصين، و37 مليون في يوم واحد، طبقا لما نشرته الديلي ميل البريطانية، وذلك حسب تقديرات مسؤولين.

ويعتقد المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن 18 في المائة من السكان قد أصيبوا، وأوضحت الديلي ميل أن المستشفيات كانت مكتظة وامتلأت المشرحة، ما دفع المستشفيات في الصين إلى توفير الرعاية للمصابين في الشوارع وأمام المستشفيات، لعدم قدرتها على استيعاب الأعداد الكبيرة .

أما عن زيادة إعداد الفايروس، فقد عرج خبراء أن سبب انتشار متحور “يوم القيامة” في الصين بهذا الشكل يعود إلى عدة أسباب أبرزها، انخفاض المناعة، وتخفيض إجراءات كورونا، وتقليل معدلات التطعيم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يموت ما يقرب إلى مليون شخص في الصين بسبب الفيروس في الأشهر المقبلة.

كانت الصين قد أعلنت صباح اليوم عن التوقف من إعلان المستجدات بشأن الفيروس خصيصا الإعلان عن عدد الإصابات، بعد أن سجلت أعلى معدل إصابات منذ بدء الجائحة في 2020.