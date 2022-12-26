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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

اعرف إزاي تحذف سجل المشاهدة على يوتيوب YouTube 

حذف سجل المشاهدة
حذف سجل المشاهدة على يوتيوب YouTube 

يعد موقع الفيديو يوتيوب YouTube وجهة لجميع الاهتمامات، وعند مشاهدة مقاطع الفيديو، يحتفظ يوتيوب بسجل لكل شيء تشاهده ، والمدة التي تشاهدها ، وحتى أجزاء الفيديو التي تتخطاها، الأمر الذي يعتبره البعض مصدرا للخطورة، إذا تم استغلال هذه البيانات بشكل سئ.  

 

وعند حذف سجل المشاهدة على يوتيوب YouTube  فإنه يجعل التوصيات أقل دقة، ومن خلال ذاكرة التخزين المؤقت للمعلومات ، يقدم يوتيوب اقتراحات لمقاطع الفيديو الأخرى التي يمكنك الاستمتاع بها. 

 

 وبحسب موقع Laptop Mag فإنه سيتعين عليك إعادة إنشاء ذاكرة التخزين المؤقت هذه لبدء الحصول على نفس مستويات التخصيص التي كنت تتمتع بها قبل حذف سجل المشاهدة بك على يوتيوب YouTube . 

 

ويفضل الكثير من المستخدمين حذف سجل بحث يوتيوب الخاص بهم ، خاصة إذا كانوا أشخاصا مهتمين بالأمان والخصوصية على الإنترنت، ويمكن القيام بهذه الأمر من خلال الخطوات الآتية:  

 

كيفية مسح سجل بحث ومشاهدة يوتيوب YouTube الخاص بك


1.  انقر فوق رمز المكتبة في الزاوية السفلية اليسرى من يوتيوب  YouTube، حيث يجب أن تنقلك هذه الخطوة إلى صفحة مكتبة YouTube.


2.  انقر فوق "عرض الكل" المجاور لرأس قسم "المحفوظات" في مكتبتك، وسيؤدي هذا إلى إعادة توجيهك إلى صفحة السجل المخصصة على YouTube.


3. انقر بعد ذلك على الرابط "محو كل تاريخ المشاهدة" الموجود في لوحة التحكم على اليمين، وستظهر نافذة توضح ما سيحدث إذا تابعت حذف سجلك.

 

4. قم بتأكيد الإجراء الخاص بك عن طريق النقر فوق مسح تاريخ الساعة من النافذة التي ظهرت.

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اعرف إزاي تحذف سجل المشاهدة على يوتيوب YouTube 

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