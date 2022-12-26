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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية تدعم مرضى السرطان بمستشفى أورام الأقصر

رئيس وحدة السكان
رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية تدعم مرضي ا

استقبل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمدينة طيبة شمال الأقصر، الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، لتقديم الدعم لمرضى السرطان من الأطفال والكبار الذين يتلقون العلاج اليومى داخل أقسام المستشفى المختلفة، ولدعم أول صرح طبي لعلاج الأورام السرطانية بالصعيد.  

 

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ورافق رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، قيادات المستشفى فى جولة تعريفية بآلية العلاج لعشرات الآلاف من المرضي من أبناء الصعيد بالمجان، وذلك بداية من استقبال المرضي، وفحصهم بالأشعة وتقديم جرعات العلاج سواء الكيميائي، والإشعاعى، بأحدث الأجهزة العالمية لتقديم أفضل خدمة طبية وعلاجية لمرضي السرطان.


وأعربت الدكتورة فاطمة الزهراء، عن سعادتها بهذه الزيارة لأحد أهم الصروح الطبية التي تخدم محافظات الصعيد وتخفف العبء عن كاهل المرضى وأسرهم من السفر للعلاج فى الوجه البحرى ، مؤكدة على أن  ما شاهدته من إمكانيات وأجهزة لخدمة مرضي الصعيد داخل المستشفى يجعلنا فخورين بالتواجد مع هذه الكوكبة من جموع العاملين فى الصرح الطبي العملاق، وثمنت مجهودات الجميع داخل المستشفى، لدعم مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان والوقوف خلف هذه المؤسسة التى خففت الألم عن مرضي الصعيد. 

من جانبه وجه الأستاذ محمود فؤاد المدير التنفيذى لمؤسسة شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، الشكر رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية،  على هذه الزيارة الداعمة للمرضي مؤكدا أن الزيارات المتكررة من القيادات والوزارات وكافة فئات المجتمع داعم رئيسي للمرضي على مواجهة المرضي وكذلك تساهم فى رفع الروح المعنوية لدى الأطفال مرضى السرطان طوال مشوارهم العلاجى.

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الأقصر وزارة التنمية المحلية مستشفى شفاء الاورمان محافظات الصعيد سرطان مرضى السرطان مستشفى الاقصر شفاء الاورمان

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