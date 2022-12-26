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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين أسوان: تحرير 76 مخالفة متنوعة وحملات على السلاسل التجارية والمحلات بالسباعية

صدى البلد

قامت مديرية التموين بأسوان بقيادة المهندس خالد أبو القاسم بحملات مفاجئة بناء على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان من خلال التنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية حيث تم المرور على كافة المحلات والسوبر ماركت والمخابز والجزارة، واتخاذ الإجراءات الحاسمة حيال المخالفين، مع التنبيه على أصحاب المحلات سواء الجملة أو التجزئة للإعلان عن الأسعار بصورة واضحة .

ويأتي ذلك ضمن الجهود المكثفة التي تبذلها الأجهزة المعنية بالمحافظة تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لمواجهة الاحتكار والسيطرة على الأسعار ، مع التأكد من جودة وصلاحية السلع الاستراتيجية المختلفة للبيع ، بالإضافة إلى توافر السلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية بكميات احتياطية لمنع التلاعب والعمل على تحقيق التوازن المطلوب فى أسعارها .

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حملات تموينية

وأشار خالد أبو القاسم إلى أن جهود الحملات أسفرت عن تحرير 76 مخالفة متنوعة شملت 28 مخالفة للمخابز البلدية ، بجانب تحرير 6 محاضر لبيع سلع منتهية الصلاحية ، بالإضافة إلى تحرير 5 محاضر بيع لسلع بأزيد من السعر ، علاوة على تحرير 37 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار ، وجارى مواصلة الحملات الرقابية والتموينية ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بتنظيم حملات مرورية على السلاسل التجارية ومحلات الجملة وأماكن تخزين السلع الغذائية المختلفة حيث تم المرور على محلات الجملة والتجزئة للتأكد من سلامة وجودة السلع ومطابقتها للمواصفات ، مع الإطمئنان على ضبط الأسعار ، والسيطرة على عدم الإحتكار للسلع المتنوعة بمختلف أنحاء المدينة .

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أنشطة متنوعة

وكان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ، والمتمثلة فى قيام مؤسسة العربى للتنمية وهى أحد أعضاء التحالف بتوزيع 3900 شنطة مواد غذائية تزن 13 كيلو من السلع الغذائية بإجمالى 50 طن وذلك على الأسر الأكثر إحتياجاً لتساهم فى تلبية إحتياجاتهم من السلع المختلفة المجانية ، المدعومة من المؤسسة وذلك تحت مظلة مبادرة " الناس لبعضهم " .

ومن جانبه قدم اللواء أشرف عطية شكره لمؤسسة العربى بقيادة المهندس محيى الدين محمود العربى رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة على دعمها المتواصل للجهود المجتمعية من أجل تحسين مستوى الخدمات وتوفير الحياة الكريمة لأبناء المحافظة ، مقدماً شكره أيضاً للقائمين على تنفيذ جهود المبادرة الإنسانية الناس لبعضهم لما يبذلونه من جهد ملموس لرعاية البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً ومحدودى الدخل لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة لهم تواكباً مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " .

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