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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تحضر لاتصال مهم بين بوتين ونظيره الصيني قبل العام الجديد

بوتين ونظيره الصيني
بوتين ونظيره الصيني

كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين يعتزم التواصل مع نظيره الصيني شي جين بينج قبل حلول العام الجديد، وسيعلن الكرملين عن ذلك في الوقت المناسب.

وحسب “روسيا اليوم”، ردّ بيسكوف على سؤال عما إذا كان من المقرر إجراء مثل هذا الاتصال، قائلًا "يجري التحضير والإعداد لذلك. سنبلغكم مع أصدقائنا الصينيين حول هذا الأمر في الوقت المناسب"، منوها بأنه من السابق لأوانه الحديث عن شكل الاتصال.

وكان دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أجرى زيارة إلى بكين في 21 ديسمبر، حيث نقل مدفيديف رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نظيره شي جين بينج.

وصرح مدفيديف في بيان له عقب المحادثات بأن النقاش "شمل بالطبع الصراع في أوكرانيا"، مشيرا إلى أن المحادثات كانت "مفيدة للغاية".

من جانبه، أعرب الرئيس الصيني شي جين بينج خلال اجتماعه مع نائب رئيس مجلس الأمن الروسي وزعيم حزب "روسيا الموحدة" دميتري مدفيديف، عن استعداد الصين للتعاون الوثيق والتقارب مع روسيا من أجل حوكمة عالمية أكثر إنصافا.

ونوه بأن "تشكيل شراكة استراتيجية شاملة بين الصين وروسيا في الحقبة الجديدة هو خيار اتخذته الصين وروسيا، مع مراعاة خصوصياتهما ومصالحهما الاستراتيجية طويلة الأمد".

الرئاسة الروسية بوتين شي جين بينج العام الجديد الكرملين

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