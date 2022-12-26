رئيس جامعة أسيوط يفتتح المعرض الخيري للملابس الجاهزة بكلية التمريض

أكد الدكتور أحمد المنشاوي القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، على دعم إدارة الجامعة الشامل والمستمر لكافة الأنشطة الهادفة إلى تحقيق مبادئ التكافل الاجتماعي بين أبنائها، والذى يأتى تأكيداً على إستراتيجية الجامعة الساعية إلى تفعيل دورها فى توفير احتياجات الطلاب الدراسية وتقديم سبل الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لهم مع تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وتوفير كافة سبل الدعم المطلوب خلال مشوارهم الدراسي لتحفيزهم لبذل مزيد من الجهد وتحقيق التفوق الدراسي.

جاء ذلك خلال افتتاح رئيس جامعة أسيوط للمعرض الخيري الثاني والعشرين للملابس الجاهزة بكلية التمريض، بحضور الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سماح عبد الله عميدة الكلية، والدكتورة فاطمة رشدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة حكمت إبراهيم منسق الأنشطة الطلابية، والدكتورة نعمة المغربي مستشار اللجنة الاجتماعية، والدكتور أحمد شريت مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، و إيمان غدير مديرة إدارة رعاية الشباب بالكلية، وحشد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية والطلاب والطالبات.

وفي السياق ذاته أكد الدكتور أحمد عبد المولى إلى حرص الجامعة على الاهتمام بطلابها من جميع النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية وخاصة الطلاب غير القادرين بما يساهم في تلبية متطلباتهم الحياتية، مشيراً إلى أن إدارة الجامعة لا تدخر جهداً في التواصل المستمر مع أبنائها الطلاب للوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها فوراً.



وأوضحت الدكتورة سماح عبد الله أن النسخة الثانية والعشرين من المعرض تأتي في إطار حرص الكلية على عقده بصفة دورية مرتين في العام، ويشهد إقبالا كثيفاً من الطلاب، موضحة أن المعرض يقام بتبرعات كريمة من أعضاء هيئة تدريس الكلية ويضم كمية كبيرة من الملابس الجاهزة الجديدة تزيد عن 400 قطعة، وبأسعار رمزية لا تزيد عن 30 جنيه للقطعة الواحدة، مقدمةً خالص الشكر لهم وللعاملين بإدارة رعاية الشباب على الجهد الكبير المبذول في تنظيم المعرض.

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