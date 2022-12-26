4 يناير.. عقد امتحان تربية عسكرية لطلاب أولى ثانوي بمدارس الجيزة

حددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، موعد امتحان التربية العسكرية لطلاب الصف الأول الثانوي للتعليم العام – الفني .

ووقالت مديرية التربية والتعليم بالجيزة : من المقرر أن يعقد امتحان التربية العسكرية لطلاب الصف الأول الثانوي للتعليم العام – الفني ، يوم الأربعاء الموافق 4 يناير 2023 .

وقالت مديرية التربية والتعليم بالجيزة : في امتحان التربية العسكرية لطلاب الصف الأول الثانوي للتعليم العام – الفني ، لا يعتبر الطالب ناجحا ومنقولا للصف الثانى الإ بعد اجتياز امتحان مادة التربية العسكرية .

وشددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، على مديرى عموم الإدارات التعليمية بالتنبيه على مديرى المدارس الثانوي العام و الفني ، بإبلاغ الطلاب والتنبيه عليهم بميعاد امتحان التربية العسكرية لطلاب الصف الأول الثانوى للتعليم العام – الفني ، وعدم التخلف عنه .

وكانت قد عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع مديرى إدارات المدارس الرسمية والمتميزة للغات على مستوى الجمهورية، برئاسة محمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، وبحضور فاطمة الزهراء عز الدين مدير عام الإدارة العامة للمدارس الرسمية والمتميزة لغات.

بيان مديرية التربية والتعليم بالجيزة

وأكد رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات الحرص على الاهتمام بالمدارس الرسمية المتميزة للغات على مستوى الجمهورية، وتقديمها خدمة تعليمية متميزة للطلاب لتعود إلى سابق عهدها، والمساهمة في جعلها جاذبة للمعلمين، مشيرًا إلى أهمية تعاون وتكاتف الجميع خلال المرحلة المقبلة لتحقيق هذا الهدف.

وشدد رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات على وضع الحلول لسد العجز في أعداد المعلمين، وعمل تدريب تحويلي للسادة المعلمين الحاصلين علي مؤهلات دراسية أثناء العمل تؤهلهم للعمل كمعلمين للمواد الدراسية، والعمل بنظام التطوع، والعمل بآجر، والخدمة العامة

كمقترح لسد العجز؛ وتشجيع المعلمين على الإلتزام بالتدريبات التي تعمل على رفع التنمية المهنية المستدامة لديهم.

ناقش الاجتماع عددًا من النقاط الهامة؛ لتنظيم العمل خلال المرحلة المقبلة، وطرح الحلول والبدائل لتيسير الأعمال داخل المدارس، ومن بينها، مناقشة، تعديل القرار الوزارى رقم (285) لسنة 2014.

وبالنسبة لمرحلة رياض الأطفال، تناول الاجتماع الإنتهاء من أعمال التنسيق وتسكين التلاميذ، طبقًا لعدد المتقدمين والأماكن المتاحة والتأكيد على جاهزية القاعات الدراسية، والعمل على وضع آلية للتحويلات بين المدارس، بالإضافة إلى الأعداد المتوقع قبولها بمرحلة رياض الأطفال بالتواصل مع الجهات المعنية وذلك استعدادًا للعام الدراسي القادم.

كما ناقش الاجتماع التأكيد على متابعة فاعلية التدريبات التي تمت من قبل مؤسسة التعليم أولاً لمعلمات رياض الأطفال، وتفعيل المتابعة المستمرة للمدارس من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية وحصر المشكلات والعمل على حلها.

كما شدد الاجتماع على انضباط العملية التعليمية بالمدارس الرسمية المتميزة للغات، والالتزام بمواعيد الحضور والانصراف والخطة الدراسية الموضوعة من قبل الوزارة، والإهتمام بطابور الصباح وتحية العلم لغرس روح المواطنة والانتماء لدى الطلاب وتفعيل الإذاعة المدرسية بموضوعات هادفة، فضلًا عن إتباع كافة الإجراءات الاحترازية، وتفعيل متابعة جميع الدفاتر داخل المدرسة.

وتفعيل جميع الأنشطة الموجودة داخل المدارس، وتفعيل الندوات التثقيفية من خلال المشاركة المجتمعية للمساهمة في تعلية القيم الأخلاقية والسلوكية مثل (الاحترام - النظافة ...).

وأكدت فاطمة الزهراء خلال الاجتماع على تفعيل دور الإشراف خلال اليوم الدراسي حرصًا على أمن وسلامة الطلاب، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية وتفعيل غرفة العزل حرصًا على صحة الطلاب، والتأكيد على النظافة العامة بالمدارس والنظافة الشخصية والنظافة الدورية لدورات المياه.