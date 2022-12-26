محافظ الفيوم يناقش مخطط المرحلة الثانية من أعمال تطوير المستشفى العام

ناقش الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع وفد مؤسسة "في محبة الرحمن" الخيرية، مخطط المرحلة الثانية من أعمال تطوير مستشفى الفيوم العام، التي تشمل تطوير قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، والتي تنفذها المحافظة بالتعاون مع مؤسسة "في محبة الرحمن" الخيرية.

كان محافظ الفيوم، قد استقبل وفد مؤسسة "في محبة الرحمن" الخيرية، لمناقشة المرحلة الثانية من خطة تطوير ورفع كفاءة قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي الفيوم العام، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى من أبناء المحافظة، وذلك بحضور الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد الدمرداش مدير مستشفى الفيوم العام، ونادية ذكي الكراني رئيس مجلس أمناء مؤسسة "في محبة الرحمن" للأعمال الخيرية، وهبة سعد المدير التنفيذي للمؤسسة, والمهندس كرم ذهني مدير المكتب الهندسي لتطوير المنشآت الطبية.

خلال اللقاء، أشاد محافظ الفيوم بالدور الهام والفاعل الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع قطاعات الدولة، لخدمة المواطنين والتيسير عليهم في كافة المجالات, مؤكداً أهمية التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية بأعمال التطوير، وتيسير جميع الإجراءات، للانتهاء من الأعمال بالسرعة والكفاءة المطلوبة.

فيما أشار وكيل وزارة الصحة، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من أعمال تطوير مسشفي الفيوم العام بتكلفة بلغت مليون جنيه, وشملت الأعمال تطوير غرف الإنعاش, والجراحة, والعظام, وطوارئ الأطفال، مشيراً أنه سيتم البدء في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من التطوير خلال هذا الأسبوع، بعد اعتماد الرسم الهندسي.