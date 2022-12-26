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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ أسوان يتفقد نماذج لإحلال وتجديد عربات الحنطور

محافظ أسوان يتفقد
محافظ أسوان يتفقد نماذج لإحلال وتجديد عربات الحنطور

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان،  نماذج لإحلال وتجديد 7 عربات حنطور ضمن المخطط الجارى تعميمه على أكثر من 100 عربة حنطور على مراحل من إجمالى 150 عربة وذلك بحضور نقيب سائقى عربات الحنطور يوسف فوزى، فى إطار جهود المحافظة لاستكمال منظومة الخدمات السياحية ، خاصة مع حلول الموسم السياحى الجديد.

وأضاف محافظ أسوان أن هناك إرادة وإصرار لتطبيق المنظومة المطلوبة لسير عربات الحنطور داخل المدينة من أجل إستعادة المظهر الحضارى والجمالى أمام الأفواج السياحية والزائرين والمواطنين حيث سيتم تفكيك العربات الغير صالحة للعمل مع السائحين ، وتحويلها إلى قطع غيار ، مع تكهين الغير مستخدم منها.

 

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عربات الحنطور

ووجه المحافظ إلى تشكيل لجنة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان لمراجعة جميع عربات الحنطور التى تعمل داخل المدينة لإستبعاد العربات الغير صالحة أو فى حالة عدم إلتزام صاحبها وسائقها بالقواعد المرورية ، وضوابط حركة السير ، والوقوف طبقاً لطلبات الركوب من الزائرين والأفواج السياحية.

وخلال تفقده لعربات الحنطور التى تم إحلالها وتجديدها سواء ما تم تجديده أو ما تم إستبعاده من العمل أعطى محافظ أسوان توجيهاته بضرروة تلافى كافة الملاحظات التى رصدها لضمان أقصى تأمين ممكن للراكب ، مع عدم تسريب البامبرز للمخلفات ، لافتاً إلى أن المحافظة قامت بتدعيم سائقى الحنطور بـ 3 أطقم من الزى الموحد ، بجانب دعمهم المادى والعينى ، علاوة على تقسيط تكلفة الإحلال والتجديد بأقساط ميسرة لتخفيف الأعباء المعيشية عنهم ، وهو الذى يتطلب الإلتزام بقواعد حركة السير والوقوف ، فضلاً عن إرتداء الزى الموحد ، والنظافة العامة.

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وأعطى محافظ أسوان توجيهاته الفورية بسرعة تسليم البايكات والمحلات فى السويقات الجديدة لحوالى 60 من أصحاب عربات الحنطور بعد سحب الرخص منهم ضمن خطة الإحلال والتجديد للعربات الغير مؤهلة للخدمات السياحية ، وهو الذى يتوازى مع إستبدال رخص الحنطور برخص سيارات ميكروباص ضمن نفس الآلية.

وكلف أشرف عطية مسئولي الجهات المختصة بعمل حملات دورية إنضباطية داخل الشوارع الرئيسية للتعامل مع المخالفين من سائقى الحنطور ، مع إجراء التحاليل الطبية للكشف عن متعاطى المخدرات لإتخاذ الإجراءات القانونية المشددة معه.

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