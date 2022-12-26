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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

تنفيذاً لتكليفات محافظ الفيوم.. حملات تفتيشية لرؤساء المدن على منافذ السلع

المحاسب أحمد شاكر
المحاسب أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم اثناء الجولة

قام رؤساء المراكز والمدن بالفيوم، بجولات ميدانية لمتابعة منافذ بيع السلع والمواد الغذائية، والتأكد من عدم مغالاة التجار وتوافر السلع وبيعها بأسعارها المقررة للمواطنين، وذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المحال التجارية ومنافذ البيع، لمواجهة الممارسات الاحتكارية للتجار وضبط الأسعار، بما يتوافق مع توجيهات مجلس الوزراء، بتوفير السلع وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق، والرقابة على الأسعار.

وقامت حملة برئاسة المحاسب أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، بالمرور على عددٍ من منافذ بيع السلع الأساسية بمدينة الفيوم، للتأكد من توافر السلع والإعلان عنها بقوائم واضحة، وعدم المغالاة على المواطنين المترددين على منافذ البيع.

كما قام المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، على رأس حملة، بتفقد الأسواق والمحال التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية، بنطاق المركز للتأكد من توافر السلع وعدم المغالاة في أسعارها، حيث شملت الجولة عدداً من محال البقالة، والسوبر ماركت، ومحال الجزارة والدواجن، وفرع الشركة المصرية لتوزيع السلع التموينية، وتلاحظ انتظام صرف السلع التموينية، وتوافر السلع التى تباع للجمهور بأسعار مخفضة.

في السياق نفسه، قام ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، يرافقه محمد فتحي إمام نائب رئيس المركز ومسئولي المتابعة وإدارة تموين طامية، بجولة ميدانية تفقد خلالها المحال التجارية، والهايبرات، وتلاحظ خلال الجولة توافر جميع السلع التموينية بأسواق مدينة طامية، بالأسعار المقررة.

فيما تفقد خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، على رأس حملة، عدداً من منافذ بيع السلع الغذائية بنطاق المركز، وتلاحظ توافر السلع بكميات تفي احتياجات المواطنين، والتزام أصحاب المحلات التجارية، كما تفقد محمد موسي نائب رئيس مركز ومدينة أبشواي لشئون المدينة، محال البقالة بشارع الجمهورية، ومحال الجزارة والدواجن، ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من توافر السلع والالتزام بالأسعار المقررة.

كما قام الدكتور أحمد ثابت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، يرافقه مدير إدارة تموين يوسف الصديق، ومدير الرقابة التموينية، بجولة ميدانية لمتابعة الأسواق والمحال التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من وفرة المعروض منها، وعدم المغالاة في الأسعار، وتم التأكيد على ضرورة وضع قائمة بأسعار جميع السلع تكون واضحة للمواطنين، حيث شملت الجولة عدداً من محال الجملة والقطاعى بقرى النزلة والربع والخواجات بالشواشنة ومنطقة الأبعدية بمدينة يوسف الصديق وقرية قصر الجبالي.

وأكد محافظ الفيوم، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية، والمتابعة الميدانية لكافة منافذ بيع السلع والمواد الغذائية، بالتنسيق بين مسئولي الوحدات المحلية، ومديريات الصحة والتموين والطب البيطري، وفرع هيئة سلامة الغذاء، للتأكد من الالتزام بقوائم الأسعار المقررة، وتوافر السلع الغذائية بمنافذ البيع بالجودة المناسبة والشكل اللائق، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، والعمل على مجابهة الغش التجاري، حرصاً على تحقيق الصالح العام.

وشدد المحافظ، على استمرار عمل المنافذ التابعة للمحافظة بشتى المراكز والمدن، وعدم المغالاة في الأسعار، والالتزام بوضع قوائم لأسعار السلع في أماكن واضحة، وتدوين الأسعار على المنتجات الغذائية الموجودة بمنافذ البيع، والتحفظ على السلع المخزنة التى يتم ضبطها لدى التجار، في إطار توجه الدولة لمجابهة الممارسات الاحتكارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أية مخالفات يتم رصدها.

ضمن مبادرة اسمعونا.. محافظ الفيوم يتفقد أعمال التطوير بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع

 

 

استمراراً لجولاته الميدانية .. محافظ الفيوم يطمئن على توافر السلع

 

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الفيوم اخبار الفيوم حملة تفتيشية ضبط الأسعار رؤساء المدن

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