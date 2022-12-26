عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أموالكم ليست صدقة.. زيلينسكي لأعضاء الكونجرس: الاستثمار الفوري ضمان الانتصار على العدوان الروسي

زيلينسكي
زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، في خطابه أمام جلسة مشتركة للكونجرس: "أموالكم ليست صدقة، إنها استثمار في الأمن العالمي والديمقراطية "، معتبرًا أن الاستثمار الفوري هو ضمان الانتصار على حرب العدوان الروسية، وفق ما ذكرت صحيفة ذا هيل الأميركية.

تطور كبير وخطير في أمريكا.. توصية بإحالة ترامب للمحاكمة الجنائية.. تفاصيل

الصحة العالمية تحذر من تفشي سلالات فيروسية جديدة أشد فتكا بالصين

سلام واستقرار

ذكرت الصحيفة، أن ما بعد ذلك، إذا أردنا أن يكون لدينا أي أمل في سلام مستقر وطويل الأمد ، يجب أن يتم التفكير بشكل خلاق حول كيفية بناء مؤسسات أمنية جديدة وأكثر فاعلية في فترة ما بعد الحرب والتي يمكن أن تدعم هذا الاستثمار المسبق في الأمن العالمي.

ورحب وزراء خارجية الناتو بوزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في بوخارست في رومانيا، بأن تنضم أوكرانيا إلى الناتو،  تمامًا كما وعد قادة الحلف ، في عام 2008 ، في نفس المدينة لا يحتاج المرء ولا ينبغي أن يلوم توسع الناتو في التسبب في هجمات روسيا ضد أوكرانيا في عامي 2014 و 2022.

غير دبلوماسية
 

كانت المداخلات السابقة لأوكرانيا للانضمام إلى الناتو غير دبلوماسية تجاه روسيا ، لكنها لم تكن تهديدًا عسكريًا لموسكو ، ولم ترقى إلى مستوى جرائم الحرب ، كما كان رد روسيا غير المتناسب.

ومع ذلك ، فإن توسيع حلف الناتو إلى أبعد من ذلك سيضمن فعليًا وجود علاقة عدائية ليس فقط مع فلاديمير بوتين ، ولكن مع جميع القادة الروس المقبولين في المستقبل. 

ففي وقت سابق، حتى جورج كينان وميخائيل جورباتشوف، الذين كانوا مائلين ناحية الغرب حذروا من توسع الناتو عندما بدأت العملية في التسعينيات.

قالت الصحيفة، سنحتاج إلى أفكار إبداعية توفر تحسينات أمنية حقيقية أو التزامات لأوكرانيا - أكثر من الوعود الورقية لمذكرة بوخارست لعام 1994 ، والتي حذفت موسكو في النهاية ، ولكن ربما على الأقل أكثر دقة من الضمانات الأمنية كما تم تدوينها في المادة الخامسة لاتفاق الدفاع المشترك لحلف الناتو. 

طمأنة كييف
وبخلاف ذلك ، لن يكون من الممكن إعطاء كييف التطمينات الضرورية بأن الغرب يساند ظهرها دون تسميم العلاقات مع روسيا بشكل دائم.

هيكل أمني جديد

نصحت الصحيفة، بأنه يجب أن يخلق الهيكل الأمني الجديد إمكانية انضمام كل من روسيا وأوكرانيا يومًا ما إلى الغرب في بناء مجتمع أمني أوروبي آسيوي تعاوني حقيقي - حتى لو لم يكن ذلك ممكنًا طالما ظل بوتين في السلطة. 
ومع ذلك ، يجب وضع الرؤية كجزء من أي عملية سلام محتملة ، على المدى القريب.

وفي غضون ذلك ، يجب على الغرب ردع بوتين عن أي هجمات مستقبلية لروسيا ، حتى لو   وافق على وقف الحرب الحالية.

يمكن أن تساعد فكرتان كبيرتان في ذلك، الأولى في إنشاء هيكل مؤسسي ، موازٍ لحلف الناتو ولكنه متميز عنه ، يمكن لأوكرانيا الانضمام إليه بمجرد التفاوض على السلام.

كما  يجب دعوة روسيا للانضمام أيضًا - بمجرد رحيل بوتين وإصلاح روسيا.
ثانيًا ، حتى بدون عضوية أوكرانيا في الناتو ، نحتاج إلى آلية لإدخال أعداد كبيرة من قوات الناتو إلى أوكرانيا - للمساعدة في تدريب القوات المسلحة الأوكرانية وتحسينها ، ومراقبة أي سلام ، والعمل كحلقة أمان ضد أي عدوان روسي مستقبلي.

فيما يتعلق بهيكل التحالف المستقبلي ، لاستكمال الناتو بدلاً من استبداله: اليوم ، تستفيد أوروبا بالفعل من ما تم بناءه في الحرب الباردة، وهو الذي يسمى منظمة التعاون الأمني في أوروبا (OSCE) التي تعد  روسيا عضو فيها.
ومع ذلك ، بغض النظر عن فائدتها كمنصة نقاش ، ووجود ميداني متواضع في أماكن معينة ، فإن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لا تقدم ما ستحتاجه أوكرانيا في أي اتفاق سلام - وما قد تأخذه روسيا نفسها على محمل الجد بما يكفي لعرضه على أنه منافس لحلف الناتو في مكانته في المستقبل.

يتمثل النهج الثاني في قوة تدريب موسعة يمكن من خلالها لحلف الناتو إنشاء وجود للعمل مع القوات المسلحة الأوكرانية في جميع أنحاء الإقليم ، على نطاق أكبر مما شوهد من عام 2014 حتى عام 2021. ومن المتوقع أن تعترف موسكو وتقبل هذا الوجود ، مرة أخرى لفترة من الوقت تهدف إلى الصمود أمام بوتين.

ختمت الصحيفة، بأن أي من هذين النهجين لن يضمن فقط المساعدة الفنية لأوكرانيا ولكن أيضًا رادعًا لأي عدوان روسي جديد.

 

وتقول روسيا أنها لم تعتدي على أوكرانيا ولكنها تحمي حقوق أمنها القومي.

 

 

 

أمريكا القوات المسلحة روسيا استثمار العلاقات الاستثمار وقف الحرب أشد فتكا أموال ذا هيل حرب أوكرانية الرئيس الأوكراني دبلوماسي اتفاق سلام فولوديمير زيلينسكي الغرب الحرب الباردة الأمن العالمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش في وعيها| وصلة رقص هستيرية لشيرين عبد الوهاب بأحد الملاهي الليلية

تراجع تاريخي في أسعار الذهب.. خسر 640 جنيهًا وعيار 21 الآن مفاجأة

سقوط الدولار الأسود.. تراجع 12 جنيهًا ومفاجأة في السعر الرسمي الآن بالبنوك

تعاملات دون حق.. البنك المركزي: سحب 55 مليون دولار في يوم واحد

هنوفر الدولار.. والزواج بإذن لجنة والطلاق بالتوثيق.. 10 بشاير من الرئيس وموعد تنفيذها

قرار عاجل من الخطيب عقب تراجع نتائج الأهلي في الدوري

السيسي: عقد الزواج سيكون بإذن لجنة يرأسها قاض ومستشار من الصحة لطمأنة الوالدين

سقوط عريس المحلة في قبضة أمن الغربية والنيابة تحقق

موضوعات متعلقة

مصادر مخابراتية تكشف عن مناقشات سرية لبيع مقاتلات سوخوي 35 لإيران

الصحة العالمية تحذر من تفشي سلالات فيروسية جديدة أشد فتكا بالصين

صحف السعودية.. انهيار مدرج رياضي في مصر.. وبوتين: مستعدون للتفاوض مع أوكرانيا.. ومراهقة تقتل عائلتها في الأردن.. ونيويورك تمر بالعاصفة الثلجية «الأسوأ في التاريخ»

عاصفة القنبلة القاتلة بأمريكا|هل هي حدث عادي أم علامة مخيفة لتغير المناخ؟

هل يتنحى ترامب لصالح مرشح آخر في انتخابات 2024؟| تحليل

لن يتراجع أحد.. مصير الاحتجاجات الإيرانية في عام 2023.. هذا ما يقوله محللون

تهديد للحياة.. لماذا تعد عاصفة أمريكا الثلجية الأسوأ منذ عقود؟

تصريح مثير لوزير صيني: أمريكا "بلطجية".. والصين وروسيا تغيظان واشنطن

ترشيحاتنا

كولر يُعيد هذا اللاعب إلى قائمة الأهلي في مواجهة سيراميكا

بسبب أمريكا.. اعتراف صادم بانتهاء وجود أوكرانيا كدولة مستقلة

قرار عاجل من الأهلي تجاه اللاعبين بعد التعادل مع سموحة

حكم تهنئة المسيحيين في أعيادهم.. دار الإفتاء ترد على المتشددين

عائلة الملك.. ناهد السباعي تحتفل بعقد قران شقيقتها

للمرة الأولى منذ حوالى سنتين.. وفد حكومي إثيوبي يزور تيغراي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شهيدة الخير.. سهير الأنصاري سافرت لتجهيز عروس يتيمة فعثروا عليها جثة|ما القصة؟

آخرها بـ ملهى ليلي |صور صادمة لـ شيرين في 2022 .. شاهد

بشرى سارة.. علاج لخشونة الركبة والمفاصل بشكل نهائي

زعلان عليه| رد صادم من محمد رمضان على أزمة الطيار الراحل

فيديو

هل كانت في وعيها.. شيرين ترقص لـ حسام حبيب داخل ملهى ليلي "فيديوجراف"

رسائل مهمة من السيسي للمواطنين حول الأسعار والدولار وقناة السويس.. تفاصيل

سعر الذهب والدولار اليوم وحالة ترقب في الأسواق.. فيديو

أمطار رعدية.. موجة طقس سييء تضرب المحافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

اﻟﻤﺰﻳﺪ