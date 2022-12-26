أموالكم ليست صدقة.. زيلينسكي لأعضاء الكونجرس: الاستثمار الفوري ضمان الانتصار على العدوان الروسي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، في خطابه أمام جلسة مشتركة للكونجرس: "أموالكم ليست صدقة، إنها استثمار في الأمن العالمي والديمقراطية "، معتبرًا أن الاستثمار الفوري هو ضمان الانتصار على حرب العدوان الروسية، وفق ما ذكرت صحيفة ذا هيل الأميركية.

سلام واستقرار

ذكرت الصحيفة، أن ما بعد ذلك، إذا أردنا أن يكون لدينا أي أمل في سلام مستقر وطويل الأمد ، يجب أن يتم التفكير بشكل خلاق حول كيفية بناء مؤسسات أمنية جديدة وأكثر فاعلية في فترة ما بعد الحرب والتي يمكن أن تدعم هذا الاستثمار المسبق في الأمن العالمي.

ورحب وزراء خارجية الناتو بوزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في بوخارست في رومانيا، بأن تنضم أوكرانيا إلى الناتو، تمامًا كما وعد قادة الحلف ، في عام 2008 ، في نفس المدينة لا يحتاج المرء ولا ينبغي أن يلوم توسع الناتو في التسبب في هجمات روسيا ضد أوكرانيا في عامي 2014 و 2022.

غير دبلوماسية



كانت المداخلات السابقة لأوكرانيا للانضمام إلى الناتو غير دبلوماسية تجاه روسيا ، لكنها لم تكن تهديدًا عسكريًا لموسكو ، ولم ترقى إلى مستوى جرائم الحرب ، كما كان رد روسيا غير المتناسب.

ومع ذلك ، فإن توسيع حلف الناتو إلى أبعد من ذلك سيضمن فعليًا وجود علاقة عدائية ليس فقط مع فلاديمير بوتين ، ولكن مع جميع القادة الروس المقبولين في المستقبل.

ففي وقت سابق، حتى جورج كينان وميخائيل جورباتشوف، الذين كانوا مائلين ناحية الغرب حذروا من توسع الناتو عندما بدأت العملية في التسعينيات.

قالت الصحيفة، سنحتاج إلى أفكار إبداعية توفر تحسينات أمنية حقيقية أو التزامات لأوكرانيا - أكثر من الوعود الورقية لمذكرة بوخارست لعام 1994 ، والتي حذفت موسكو في النهاية ، ولكن ربما على الأقل أكثر دقة من الضمانات الأمنية كما تم تدوينها في المادة الخامسة لاتفاق الدفاع المشترك لحلف الناتو.

طمأنة كييف

وبخلاف ذلك ، لن يكون من الممكن إعطاء كييف التطمينات الضرورية بأن الغرب يساند ظهرها دون تسميم العلاقات مع روسيا بشكل دائم.

هيكل أمني جديد

نصحت الصحيفة، بأنه يجب أن يخلق الهيكل الأمني الجديد إمكانية انضمام كل من روسيا وأوكرانيا يومًا ما إلى الغرب في بناء مجتمع أمني أوروبي آسيوي تعاوني حقيقي - حتى لو لم يكن ذلك ممكنًا طالما ظل بوتين في السلطة.

ومع ذلك ، يجب وضع الرؤية كجزء من أي عملية سلام محتملة ، على المدى القريب.

وفي غضون ذلك ، يجب على الغرب ردع بوتين عن أي هجمات مستقبلية لروسيا ، حتى لو وافق على وقف الحرب الحالية.

يمكن أن تساعد فكرتان كبيرتان في ذلك، الأولى في إنشاء هيكل مؤسسي ، موازٍ لحلف الناتو ولكنه متميز عنه ، يمكن لأوكرانيا الانضمام إليه بمجرد التفاوض على السلام.

كما يجب دعوة روسيا للانضمام أيضًا - بمجرد رحيل بوتين وإصلاح روسيا.

ثانيًا ، حتى بدون عضوية أوكرانيا في الناتو ، نحتاج إلى آلية لإدخال أعداد كبيرة من قوات الناتو إلى أوكرانيا - للمساعدة في تدريب القوات المسلحة الأوكرانية وتحسينها ، ومراقبة أي سلام ، والعمل كحلقة أمان ضد أي عدوان روسي مستقبلي.

فيما يتعلق بهيكل التحالف المستقبلي ، لاستكمال الناتو بدلاً من استبداله: اليوم ، تستفيد أوروبا بالفعل من ما تم بناءه في الحرب الباردة، وهو الذي يسمى منظمة التعاون الأمني في أوروبا (OSCE) التي تعد روسيا عضو فيها.

ومع ذلك ، بغض النظر عن فائدتها كمنصة نقاش ، ووجود ميداني متواضع في أماكن معينة ، فإن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لا تقدم ما ستحتاجه أوكرانيا في أي اتفاق سلام - وما قد تأخذه روسيا نفسها على محمل الجد بما يكفي لعرضه على أنه منافس لحلف الناتو في مكانته في المستقبل.

يتمثل النهج الثاني في قوة تدريب موسعة يمكن من خلالها لحلف الناتو إنشاء وجود للعمل مع القوات المسلحة الأوكرانية في جميع أنحاء الإقليم ، على نطاق أكبر مما شوهد من عام 2014 حتى عام 2021. ومن المتوقع أن تعترف موسكو وتقبل هذا الوجود ، مرة أخرى لفترة من الوقت تهدف إلى الصمود أمام بوتين.

ختمت الصحيفة، بأن أي من هذين النهجين لن يضمن فقط المساعدة الفنية لأوكرانيا ولكن أيضًا رادعًا لأي عدوان روسي جديد.

وتقول روسيا أنها لم تعتدي على أوكرانيا ولكنها تحمي حقوق أمنها القومي.