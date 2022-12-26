عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضعف مياه الشرب 6 ساعات غدا عن طوخ بالقليوبية.. تفاصيل

انقطاع المياه
انقطاع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عن ضعف المياه عن مدينة طوخ لمدة 6 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة صباح غدا الثلاثاء وحتى الساعة الثالثة عصرا من نفس اليوم.

محافظ القليوبية يُجري جولة ميدانية لتفقد المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها.. صور

تموين القليوبية: تحرير 5025 محضرا فى مجال مراقبة المخابز وتهريب الدقيق

وأوضحت الشركة، أن ضعف المياه نظرا لأعمال التكريك بنهر النيل أمام مأخذ محطة مياه العبادلة المرشحة، كما أهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وفي سياق آخر أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقليوبية العضو المنتدب، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أفرع الشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة تحسبا لعدم استقرار فى الأحوال الجوية.

وشدد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، على التواجد لجميع العناصر المعنية بغرف العمليات بالشركة على مدار 24 ساعة لتلقي جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها.
ووجه "مجاهد"، بعمل حصر للأماكن التي تتراكم بها مياه الأمطار، وتم التأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أية مشكلة.

بالقليوبية شكاوى المواطنين شركة مياه الشرب والصرف الصحى المهندس مصطفى مجاهد ضعف المياه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش في وعيها| وصلة رقص هستيرية لشيرين عبد الوهاب بأحد الملاهي الليلية

تراجع تاريخي في أسعار الذهب.. خسر 640 جنيهًا وعيار 21 الآن مفاجأة

سقوط الدولار الأسود.. تراجع 12 جنيهًا ومفاجأة في السعر الرسمي الآن بالبنوك

تعاملات دون حق.. البنك المركزي: سحب 55 مليون دولار في يوم واحد

هنوفر الدولار.. والزواج بإذن لجنة والطلاق بالتوثيق.. 10 بشاير من الرئيس وموعد تنفيذها

قرار عاجل من الخطيب عقب تراجع نتائج الأهلي في الدوري

السيسي: عقد الزواج سيكون بإذن لجنة يرأسها قاض ومستشار من الصحة لطمأنة الوالدين

سقوط عريس المحلة في قبضة أمن الغربية والنيابة تحقق

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية يُجري جولة ميدانية لتفقد المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها.. صور

تموين القليوبية: تحرير 5025 محضرا فى مجال مراقبة المخابز وتهريب الدقيق

للتأكد من جودة رغيف العيش.. محافظ القليوبية يتفقد عمل المخابز بـ3 مدن

محافظ القليوبية يكرم الفائزين فى عدد من المسابقات الرياضية والثقافية

ترشيحاتنا

كولر يُعيد هذا اللاعب إلى قائمة الأهلي في مواجهة سيراميكا

بسبب أمريكا.. اعتراف صادم بانتهاء وجود أوكرانيا كدولة مستقلة

قرار عاجل من الأهلي تجاه اللاعبين بعد التعادل مع سموحة

حكم تهنئة المسيحيين في أعيادهم.. دار الإفتاء ترد على المتشددين

عائلة الملك.. ناهد السباعي تحتفل بعقد قران شقيقتها

للمرة الأولى منذ حوالى سنتين.. وفد حكومي إثيوبي يزور تيغراي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرحلة الطفولة وارتباطه بوالده.. أسرار علاقة حماقي مع محمد منير

شهيدة الخير.. سهير الأنصاري سافرت لتجهيز عروس يتيمة فعثروا عليها جثة|ما القصة؟

آخرها بـ ملهى ليلي |صور صادمة لـ شيرين في 2022 .. شاهد

بشرى سارة.. علاج لخشونة الركبة والمفاصل بشكل نهائي

فيديو

هل كانت في وعيها.. شيرين ترقص لـ حسام حبيب داخل ملهى ليلي "فيديوجراف"

رسائل مهمة من السيسي للمواطنين حول الأسعار والدولار وقناة السويس.. تفاصيل

سعر الذهب والدولار اليوم وحالة ترقب في الأسواق.. فيديو

أمطار رعدية.. موجة طقس سييء تضرب المحافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

اﻟﻤﺰﻳﺪ