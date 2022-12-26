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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصعيد خطير.. الصين تنشر قواتها وطائراتها الحربية قرب تايوان

الجيش الصيني
الجيش الصيني

أفادت "وكالة الأنباء المركزية" التايوانية ووسائل الإعلام التايوانية الأخرى، أنه بعد أن وقع الرئيس الأمريكي بايدن على "قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2023" والذي يصرح للولايات المتحدة بتقديم 10 مليارات دولار من المساعدات العسكرية لتايوان في السنوات الخمس المقبلة، أجرت الطائرات العسكرية للجيش الصيني 71 طلعة جوية حول مضيق تايوان على مدى 24 ساعة محققة بذلك "رقما قياسيا".

كما أعربت وزارة الخارجية الصينية، ومكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة، ووزارة الدفاع الصينية عن استياءهم الشديد ومعارضتها للموازنة الأمريكية. 

ومن جانبه قال العقيد شي يي، المتحدث باسم قيادة المسرح الشرقي بالجيش الصيني، تنظيم دوريات للاستعداد القتالي المشترك وتدريبات على إطلاق النار المشترك في البحر والجو، وقيام السفن القتالية بمناورة المنطقة البحرية المستهدفة بسرعة عالية حول جزيرة تايوان. وذلك حسبما ذكر موقع "جلوبال تايمز" الصيني.

وأكد المتحدث باسم قيادة المسرح الشرقي، أن ذلك يعتبر ردا حازما على التصعيد والاستفزاز الحالي بين الولايات المتحدة وتايوان. مضيفا أن الجيش الصيني سيتخذ  جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية السيادة الوطنية ووحدة أراضيه بحزم.


وقال التقرير الذي نشرته "وكالة الأنباء المركزية التايوانية، إن عدد الطلعات  التي قامت بها الطائرات العسكرية لجيش التحرير الشعبي بلغ مستوى جديدًا، وكان أيضًا أكبر عدد هذا العام.

ومن ناحية أخري، ذكرت وزارة الدفاع التايوانية في يوم 26، أنه تم رصد 71 طلعة جوية "للطائرات المشتركة"(ما مجموعه 47 طلعة جوية عبرت "الخط المركزي للمضيق" ودخلت الجنوب الغربي في المجال الجوي لتايوان) ، و 7 "سفن مشتركة" كانت في المجال البحري تجري أنشطة حول تايوان.

وأكدت وسائل إعلام تايوانية أخري،  أنه وفقًا للمعلومات التي قدمتها وزارة الدفاع التايوانية، فإن الطائرات العسكرية لجيش التحرير الشعبي التي دخلت المجال الجوي جنوب غرب تايوان كانت "جي -11". و "جي-16" و "سو-30" و "جي-10" بالإضافة إلى طلعات متعددة للطائرات بطيئة وطائرات بدون طيار.

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