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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يناقش اشتراطات الحماية المدنية لتأمين الكنائس والمباني التابعة لها

اجتماع محافظ المنوفية
اجتماع محافظ المنوفية

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إجتماعاً تنسيقياً لمناقشة أخر مستجدات موقف استيفاء اشتراطات الحماية المدنية والاجراءات الاحترازية الواجب توافرها لتأمين الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها ، تنفيذاً لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء خلال إجتماع مجلس المحافظين الأخير .

جاء ذلك بحضور نائبه محمد موسي ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة ، المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، العميد محمد حمدان مدير الحماية المدنية ، العميد أحمد أبو الغار المستشار العسكري ،  القمص بولا يعقوب وكيل مطرانية المنوفية ، القمص بنيامين حليم وكيل مطرانية بنها وقويسنا ، القمص بطرس سمعان وكيل مطرانية البحيرة قطاع السادات ، القمص بسنتي حليم كاهن كنيسة العذراء بمدينة السادات ، المستشار الهندسي بالمحافظة . 

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في بداية الاجتماع قدم محافظ المنوفية التهنئة للحضور والأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد ، مؤكداً على الروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التى تميز الشعب المصرى ، داعياً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا الأمن والأمان خلف القيادة الرشيدة لفخامة رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .


 تناول الإجتماع مناقشة اشتراطات الحماية المدنية الضرورية واللازمة لتأمين الكنائس بالتنسيق بين الجهات المعنية لاستيفائها.

 ووجه محافظ المنوفية المستشار الهندسي للمحافظة بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية والجهات المعنية كل فيما يخصه بمتابعة موقف تنفيذ الإجراءات الاحترازية المؤقتة الواجب توافرها كحد أدني لتأمين الكنائس والمباني التابعة لها والتي تم توفيق أوضاعها طبقاً لقرارات مجلس الوزراء وذلك بهدف الحفاظ علي الأرواح والممتلكات وبما يمنح المواطنين الطمأنينة لآداء مناسكهم وطقوسهم الدينية .

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