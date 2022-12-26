نهاد أبو القمصان: رقص لاعبي المغرب مع أمهاتهم من أجمل مشاهد كأس العالم

أكدت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أن فعاليات كأس العالم بها الكثير من المشاهد التي أثرت فيها على المستوى الشخصي وتحتاج إلى تأمل في ردود الأفعال، مشيرة إلى أن أحد أهم المشاهد في كأس العالم كان احتفال لاعبي المغرب مع أمهاتهم.

وأضافت نهاد أبو القمصان، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن مشهد رقص لاعبي المغرب مع أمهاتهم كان مشهد عظيم في كأس العالم، قائلة: "اللاعب مهما كان عظمته وشهرته العالمية في النهاية يلجأ لكهف الأمان وهو أمه".

أكبر لاعبين العالم

وتابعت نهاد أبو القمصان: “مشهد احتفال لاعبي المغرب مع أمهاتهم عشان كل بنت لما تشوف جوزها متعلق بأمه تعرف الأم بتمثل ايه وأكبر لاعبين العالم ارتموا في أحضان أمهاتهم”، موضحة أن هذه المشهد يشير إلى أن فرحة اللاعب لم تكتمل غير بعد رد الجميل واعترف بأمه أمام العالم ويعبر عن مشاعره بمنتهى الصفاء الإنساني.