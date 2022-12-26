عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نهاد أبو القمصان: رقص لاعبي المغرب مع أمهاتهم من أجمل مشاهد كأس العالم

نهاد أبو القمصان،
نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة

أكدت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أن فعاليات كأس العالم بها الكثير من المشاهد التي أثرت فيها على المستوى الشخصي وتحتاج إلى تأمل في ردود الأفعال، مشيرة إلى أن أحد أهم المشاهد في كأس العالم كان احتفال لاعبي المغرب مع أمهاتهم.

 

وأضافت نهاد أبو القمصان، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن مشهد رقص لاعبي المغرب مع أمهاتهم كان مشهد عظيم في كأس العالم، قائلة: "اللاعب مهما كان عظمته وشهرته العالمية في النهاية يلجأ لكهف الأمان وهو أمه".

 

أكبر لاعبين العالم

وتابعت نهاد أبو القمصان: “مشهد احتفال لاعبي المغرب مع أمهاتهم عشان كل بنت لما تشوف جوزها متعلق بأمه تعرف الأم بتمثل ايه وأكبر لاعبين العالم ارتموا في أحضان أمهاتهم”، موضحة أن هذه المشهد يشير إلى أن فرحة اللاعب لم تكتمل غير بعد رد الجميل واعترف بأمه أمام العالم ويعبر عن مشاعره بمنتهى الصفاء الإنساني.

 

نهاد أبو القمصان كأس العالم المغرب حقوق المرأة احتفال لاعبي المغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأسماء..الأهلى يطيح بـ 5 لاعبين في يناير

50 ألف جنيه حافز سنوي لكل أسرة مصرية ملتزمة بتحديد النسل |مقترح

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 يفقد 100 جنيه

كولر يُعيد هذا اللاعب إلى قائمة الأهلي في مواجهة سيراميكا

تعاملات دون حق.. البنك المركزي: سحب 55 مليون دولار في يوم واحد

هنوفر الدولار.. والزواج بإذن لجنة والطلاق بالتوثيق.. 10 بشاير من الرئيس وموعد تنفيذها

لم يكن موجودا.. تفاصيل نشوب حريق فى شقة أحمد شوبير بالمهندسين

البنك الأهلي يفجر مفاجأة عن سعر الدولار في الصرافة

ترشيحاتنا

مفاجأة.. كولر لم يبلغ إدارة الأهلي باحتياجاته من الصفقات الجديدة| تفاصيل

لن أفكر مرتين.. ميدو يكشف موقفه من تدريب الإسماعيلي

مفاجأة.. ارتداء ميسي البشت القطري بعد التتويج بكأس العالم متفق عليه

حكم تتبع عورات الناس وعيوبهم.. دار الإفتاء تحذر

جبر خاطرها.. تنفيذ عاجل لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن السيدة نوال ..شاهد

فى عيد زواجهم الرابع.. 5 صور للاعب محمود تريزيجيه وزوجته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد زواجهم الرابع.. 5 صور للاعب محمود تريزيجيه وزوجته

رتب نفسك لاستقبال العام الجديد.. 9 ايام أجازة في يناير المقبل

طريقة تحضير الكابتشينو زي الكافيهات

بعد رقصها بملهي ليلي بشكل هستيرى..5 صور لـ شيرين وحسام حبيب غير منتشرة

فيديو

جبر خاطرها.. تنفيذ عاجل لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن السيدة نوال ..شاهد

كوين ستايل | كل ما تريد معرفته عن زراعة الأسنان والتقويم

يشارك من الشهر المقبل.. كيف يعود كهربا للملاعب دون دفع الغرامة/ فيديوجراف

صقيع وثلوج .. استمرار الطقس السيئ على السعودية لمدة أسبوع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

اﻟﻤﺰﻳﺪ