وزير التعليم يعلن 12 معلومة جديدة عن امتحانات الثانوية العامة 2023

أدلى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الساعات الأخيرة ، بعدد من التصريحات الجديدة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023 .
وتتمثل أحدث تصريحات وزير التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023 فيما يلي :
- نحن نستعد من الان لـ امتحانات الثانوية العامة 2023
- امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون zero defect أي خالية من الأخطاء سواء في الأسئلة نفسها او تصحيحها أو رصدها
- امتحانات الثانوية العامة 2023 سوف تقيس المستوي الحقيقي للطالب
- ستتميز أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 بالشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص
- لن يكون هناك لجان “أولاد أكابر” في امتحانات الثانوية العامة 2023 حيث منعنا التحويلات الي لجان الغش في الصف الثالث الثانوي
- وضعنا آليات أخرى لمحاربة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2023 لا يجوز الافصاح عنها الآن
- لا تقلقوا من امتحانات الثانوية العامة 2023
- امتحانات الثانوية العامة دي شغلتي منذ عام 2016
- طلاب الثانوية العامة 2023 هم اولادي جميعا ولن يضيع حق اي طالب “المهم يذاكر ويعمل اللي عليه”
- سوف يكون هناك معايير للتقدير سؤال موضوع التعبير في امتحانات الثانوية العامة 2023 مثل وضوح الفكرة الرئيسة ، وتسلسل الافكار ، والتراكيب اللغوية ، والسلامة الاملائية والنحوية وهكذا.
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- انا اصلا استاذ دكتور بالمركز القومي للامتحانات يعني استاذ اكاديمي في القياس والتقييم وبالتالي لا داعي للقلق وعلى الجميع ان يثق فينا
- عند تصحيح الاسئلة المقالية يقوم المصحح بتصحيح صورة ورقة الاجابة الموجودة على الكمبيوتر
و وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسميا ، تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023 بداية من يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023.
مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023
- تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ
- وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية
- عدد الأسئلة ستكون مثل العام الماضى، مع زيادة عدد الأسئلة المخصص لها درجة واحدة.
وأعلنت المدارس الثانوية الأوراق المطلوبة لتسجيل البيانات في استمارة الثانوية العامة 2023.
حيث شددت المدارس الثانوية على أنه استعدادا لبدء تسجيل استمارات الثانوية العامة 2023 خلال ايام ، على طلاب الثانوية العامة 2023 تجهيز :
- 4 صور شخصية بخلفية بيضاء مدون عليها اسم الطالب بالكمبيوتر .
- صورة البطاقة الشخصية للطالب.
- صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر .
- إيصال المصروفات الدراسية وقيمتها 505 جنيهات تدفع في مكاتب البريد بالرقم القومي للطالب وصورة منه.
- أصل شهادة ميلاد الطالب.
- 2 طابع صندوق دعم وتمويل المشروعات فئة 10جنيهات.
- إيصال تأمين التابلت بـ 105 جنيهات بالبريد وصورتان منه.
- سداد رسوم دخول الامتحان بـ 210 جنيهات إلكترونيا وتقديم أصل الإيصال وصورتان منه.