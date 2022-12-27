وزير التعليم يعلن 12 معلومة جديدة عن امتحانات الثانوية العامة 2023

أدلى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الساعات الأخيرة ، بعدد من التصريحات الجديدة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023 .

وتتمثل أحدث تصريحات وزير التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023 فيما يلي :

نحن نستعد من الان لـ امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون zero defect أي خالية من الأخطاء سواء في الأسئلة نفسها او تصحيحها أو رصدها

امتحانات الثانوية العامة 2023 سوف تقيس المستوي الحقيقي للطالب

ستتميز أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 بالشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص

لن يكون هناك لجان “أولاد أكابر” في امتحانات الثانوية العامة 2023 حيث منعنا التحويلات الي لجان الغش في الصف الثالث الثانوي

وضعنا آليات أخرى لمحاربة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2023 لا يجوز الافصاح عنها الآن

لا تقلقوا من امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحانات الثانوية العامة دي شغلتي منذ عام 2016

طلاب الثانوية العامة 2023 هم اولادي جميعا ولن يضيع حق اي طالب “المهم يذاكر ويعمل اللي عليه”

سوف يكون هناك معايير للتقدير سؤال موضوع التعبير في امتحانات الثانوية العامة 2023 مثل وضوح الفكرة الرئيسة ، وتسلسل الافكار ، والتراكيب اللغوية ، والسلامة الاملائية والنحوية وهكذا.



انا اصلا استاذ دكتور بالمركز القومي للامتحانات يعني استاذ اكاديمي في القياس والتقييم وبالتالي لا داعي للقلق وعلى الجميع ان يثق فينا

عند تصحيح الاسئلة المقالية يقوم المصحح بتصحيح صورة ورقة الاجابة الموجودة على الكمبيوتر

و وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسميا ، تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023 بداية من يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023

تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ

وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية

عدد الأسئلة ستكون مثل العام الماضى، مع زيادة عدد الأسئلة المخصص لها درجة واحدة.

وأعلنت المدارس الثانوية الأوراق المطلوبة لتسجيل البيانات في استمارة الثانوية العامة 2023.

حيث شددت المدارس الثانوية على أنه استعدادا لبدء تسجيل استمارات الثانوية العامة 2023 خلال ايام ، على طلاب الثانوية العامة 2023 تجهيز :